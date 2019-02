Bezárná brit gyárát a Honda

A Honda szóvivőjét egyelőre nem érte le a Reuters , hogy kommentálja az értesüléseket, brit minisztériumi szóvivője azt nyilatkozta, hogy ez egy spekuláció, amit nem kommentálnak.A Honda tavaly 160 ezer járművet gyártott a brit gyárában, Swindonban, ahol a Civic modellek készülnek, vagyis a brit gyártás (1,52 millió darab) valamivel több mint 10 százalékát adta. A japán autógyártó a múlt hónapban közölte, hogy áprilisban 6 napra leáll, hogy a brit kilépésből adódó határátlépési problémákat kezelni tudja. Azt is tervezte, hogy készülve a Brexitre készleteket épít a gyárában, vagy előre felpakol teherszállító hajókat.Nem csak a Honda tart a Brexit hatásaitól. A Brexit, illetve az azzal kapcsolatos bizonytalanság nagyon nehéz helyzetbe hozta az autógyártókat az országban, a termelés mellett az autóeladások is jelentősen csökkentek az utóbbi időben. Az országban jelenlévő autógyártók és beszállítók sorra figyelmeztették az utóbbi években a politikusokat, köztük Theresa Mayt, hogy egy megállapodás nélküli Brexit hatalmas károkat okozna: a beszállítói lánc összeomlásától kezdve a munkahelyek megszűnésig számos érvet felsoroltak, miért is kellene az EU-val megállapodnia és rendezett módon kilépnie Nagy-Britanniának.januárban 4500 fős leépítést jelentett be, ami főként a nagy-britanniai üzletágat érinti majd. Már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy a brit EU-tagság megszűnésének folyamatát övező bizonytalanság, főleg a megállapodás nélküli Brexit kilátása jelentős terheket ró a cégre.A múlt héten napvilágot látott hírek szerint pedig aállítólag közölte Theresa May brit miniszterelnökkel, hogy megkezdték azt az előkészítő munkát, amelynek eredményeként elvihetik a gyártást Nagy-Britanniából. A Fordnak három gyára és jelentős kutató-fejlesztő központja is van az Egyesült Királyságban.