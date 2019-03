Bicikliboltnak indultak, a legismertebb bodybuilder brand forgalmazói lettek

A 2000-es évek elején a társammal akartunk egy kerékpározással kapcsolatos webáruházat indítani, ami akkoriban még új dolognak számított, erre hoztuk létre a Bikerz Kft.-t is, azonban a webáruház élesítése előtt, fitneszszakmai tapasztalataim miatt kaptam egy felkérést a Weider európai központjából, hogy forgalmaznám-e a termékeiket a magyar piacon. A kerékpáros oldalt jegeltük és nekiálltunk egy másik webshop elkészítésének

A fitnesz keresztapja acélfelnikből és autótengelyekből eszkábált magának súlyzót

- idézi fel az indulástA Weider a testépítők világában közismert márka, gyakorlatilag egy időben indult a cég a sportággal. "A múlt század első felében, Kaliforniában kezdődött a történet, amikor a Weider testvérek rájöttek arra, hogy a kiemelkedő sporteredmények eléréséhez nem elegendő a hagyományos táplálékokból összeállított étrend, hanem speciális étrend-kiegészítőkre van szükség." - mondta a Portfolio-nak a cég ügyvezetője.Joe Weider, a testépítő- és fitneszkultusz megkerülhetetlen figurája volt, az erős srácok piszkálódását megelégelve, vézna tiniként fordult az izomfejlesztés felé: acélfelnikből és autótengelyekből eszkábált magának súlyzót. Nem állt meg saját izomzatának kidolgozásánál, folyóiratot alapított, saját neve alatt kezdett izomfejlesztő eszközöket és táplálék-kiegészítőket árulni. Karrierje csúcsán 16 magazinja volt, amelyek összesen havonta 4 milliós példányszámban keltek el, testépítő- és fitneszmozgalmának követőit 1989-ben 29 millióra becsülte a New York Times.Később rájött, hogy a testépítősportnak karizmatikus sztárra van szüksége a továbblépéshez, ekkor csábította Kaliforniába az osztrák Arnold Schwarzeneggert, akinek lakást bérelt, és heti 100 dolláros ösztöndíjért csak azt várta el tőle, hogy építse az izmait, és a különböző versenyeken elért sikereiről képes magazinjaiban beszámolhasson. A Joe Weider életéről készült filmet tavaly év végén mutatták be az Egyesült Államokban Bigger címmel.Horváth András szerint a sporthoz ajánlott étrend-kiegészítők piaca napjainkban gyorsan és dinamikusan növekszik: egyre több ember foglalkozik az egészségével, igyekeznek tudatos életmódot élni, gombaként szaporodnak az edzőtermek, és évről-évre több futót és kerékpárost látni a köztereken. Sok szereplő van a piacon, amelyek közül több magyar alapítású versenytársuk jól felmérte és kiszolgálja a tömegigényt, a Weider termékei azonban egyértelműen a prémium kategóriába tartoznak.

Horváth András

Szemmel látható az a változás, ahogy az egészséges életmód igényével az átlagemberek is egyre inkább érzik úgy, hogy fejlődésük érdekében étrend-kiegészítőkre van szükségük, illetve egyre több az olyan speciális igény, amely például ételintoleranciához köthető: nő az érdeklődés a laktóz - és gluténmentes termékek iránt, az utóbbi két év legsikeresebb terméke a vegán termékcsalád volt

Ennek a piacnak a nem túl nagy, de azzal együtt növekvő legfelső rétegét szolgáljuk ki, ennek megfelelően az elmúlt években folyamatosan nőtt a bevételünk - mondta a cég ügyvezetője. A fogyasztók között ma már nemcsak a testépítők, illetve erőatléták vannak, a Bikerz Kft. vásárlóinak többsége a nagyon tudatos, magukat célirányosan fejlesztő amatőr sportolók és a profik egy bizonyos szegmenséből kerülnek ki.- mondta a cégvezető."Az e-biznisz, az e-kereskedelem terén mi úgy ítéltük meg, hogy a Magyarországon elérhető pénzintézetek között az OTP az, amelyik élen jár, és a legtöbbet tud nekünk segíteni" - tette hozzá Horváth András, aki maga is részt vesz az OTP Business, csaknem 50 magyarországi cégvezetővel, tavaly ősszel indított Nagykövet Programjában, hogy tapasztalataival és ötleteivel segítse a bank és a vállalkozók közötti együttműködés hatékonyságát."Azért hasznos a Nagykövet Program, mert a rendezvények alkalmával más vállalkozások problémáiból és megoldásiból is lehet tanulni, ismeretségeket és üzleteket kötni" - mondta a Bikerz ügyvezetője."Az OTP Business Nagykövet Program nem titkolt célja az is, hogy a bank első kézből származó információkat szerezzen szolgáltatásairól, amelyek rámutathatnak, hogy melyek azok a területek, amelyeket még érdemes fejleszteni" - tette hozzá