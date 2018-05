Bivalyerős UPC-t vehet meg a Vodafone

Az előfizetések száma meghaladta 2 093 000-at.

A lakossági és üzleti előfizetők száma 30 500-zal 855 000-re nőtt a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.

Az előző évhez viszonyítva a nagy sebességű internet előfizetések száma 40 500-zal bővült és így meghaladta a 673 000-et, miközben a digitális és analóg televízió előfizetések száma 685 000 fölé emelkedett, amely 21 000-rel szárnyalja túl az előző év azonos időszakának teljesítményét.

A mobil előfizetések mennyisége meghaladta a 93 000-et, amely 40%-os bővülés 2017 első negyedévéhez képest.

A UPC szolgáltatásai már az ország közel 1,8 millió háztartásában érhetők el - ez 58 800-zal több, mint egy évvel korábban.

Csütörtökön tette közzé első negyedéves eredményeit a UPC Magyarország, a társaság egyes üzletágai által nyújtott kiváló teljesítményének köszönhetően mind az előfizetések, mind az ügyfelek számának tekintetében erős növekedésről számol be a UPC Magyarország az év első három hónapjában. 2018 első negyedévének eredményei az előfizetések számában bekövetkezett erőteljes, 7,6%-os növekedésnek, valamint az üzleti szolgáltatások és a mobil terület dinamikus teljesítményének is köszönhetők.2018 első negyedévének fontosabb üzleti eredményei:

Klikk a képre!

Erőteljes, 7,6%-os növekedés az előfizetések számában

Az árbevétel növekedés hajtóerejét az üzleti- és a mobil szolgáltatások biztosították

A menedzsment optimista

A Vodafone felvásárolja a magyar UPC-t

Az új előfizetések száma - beleértve az összes vezetékes és mobil szolgáltatást - több mint 148 160-nal növekedett 2017 azonos időszakához képest, túllépve a 2 093 200-at, és ennek köszönhetően 5 éves viszonylatban a legeredményesebb első negyedévet hozta a UPC számára. A nagysebességű internetszolgáltatások mennyisége 40 510-zel emelkedett egy év alatt és összesen 673 360 volt 2018 március 31-én. A kábeltévé előfizetések száma szintén dinamikus, több mint 21 300-as növekedést mutatott 2017 márciusához viszonyítva, és a negyedév végére elérte a 685 280-at. A telefon előfizetések gyarapodása is kiemelkedő, hiszen amíg 2018 első negyedévében összesen 640 690 vezetékes telefon előfizetés működött a UPC-nél - éppen 59 550-nel több, mint egy évvel korábban - addig 26 800-as éves szintű emelkedéssel 2018. március 31-én összesen 93 880 volt a mobil előfizetések száma.Az előfizetések és ügyfelek számának növekedése tekintetében az elmúlt öt év legjobb teljesítményéhez a vállalat minden üzletága aktívan hozzájárult. Az első negyedéves 4,4%-os árbevétel-növekedés elsősorban a mobil- és az üzleti szolgáltatások terület dinamikusan növekedő teljesítményének, valamint az ehhez szükséges hálózatfejlesztési és korszerűsítési beruházásoknak az eredménye. 2018 márciusának végén a UPC szolgáltatásai országszerte összesen 1 796 860 háztartás számára voltak elérhetőek. A szolgáltatásokat közel 855 270 lakossági és üzleti ügyfél vette igénybe - közülük 4 635-en az első negyedév során csatlakoztak a UPC hálózatához.Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és a UPC Lengyelország vezérigazgatója szerint az elmúlt 5 év legerősebb első negyedéves eredményeivel felvértezve minden eddiginél felkészültebben áll a társaság az egyre fokozódó piaci verseny kihívásai elé. Az előfizetések és az ügyfelek számának kiemelkedő mértékű gyarapodása mögött minden egyes üzleti terület kitűnő teljesítménye áll. A nagyszerű eredmények új lendületet adnak a társaság beruházásainak folytatásához, legyen szó teljes szolgáltatási területünk növeléséről, vagy a hálózatkorszerűsítési fejlesztéseinkről a monori körzetben.Redeleanu azt kiemelte, hogy a UPC továbbra is elkötelezett ügyfeleinek legmagasabb szintű kiszolgálása iránt, amelynek keretében a cég az előfizetők körében közel 50 százalékra növelte a Connect Box ellátottságot, valamint további innovatív szolgáltatásokkal biztosította számukra, hogy maximálisan kihasználhassák az UPC kiváló minőségű hálózata adta lehetőségeket. Szerdán érkezett a bejelentés , hogy eladja a magyar UPC-t is üzemeltető Liberty Global a német, a magyar, a román és a cseh tevékenységeit a Vodafone-nak, a jelentős méretű tranzakció értéke eléri a 18,4 milliárd eurót. A felvásárláshoz előbb az Európai Bizottság jóváhagyása is szükséges, addig a két cég versenytársként működik majd a piacon, teljesen különálló vállalatként.