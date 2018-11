Biztonsági figyelmeztetést küld ki a Boeing a múlt heti repülőgépkatasztrófa kapcsán

A figyelmeztetést a múlt heti indonéz légikatasztrófával kapcsolatos első vizsgálatokon alapul, amely 189 ember életét követelte. Bizonyos körülmények között, például amikor a pilóták manuálisan vezetik a gépet (és nem a robotpilóta), a Max repülőgépeknél előfordulhat, hogy az automatizmus a gép orrát a föld felé irányítja, amikor azt érzékeli, hogy átesés veszélye áll fenn.Az, hogy a szél milyen szögben érkezik a szárnyakra, kulcsfontosságú adat, amiből a fedélzeti számítógép azt számolja, hogy nincs-e túl magasan a gép orra (ami az áteséshez vezethet). Egyes újabb repülőgépeknek ma már van olyan rendszerük, amelyik automatikusan kiigazítja a pozíciót a biztonságos repülés érdekében. A Lion Air roncsain végzett vizsgálatokból kiderült, hogy az ehhez szükséges négy szenzorból egy hibás adatokat küldött. Van is procedúra arra, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha az egyik szenzor adata hiányzik, de nem biztos, hogy volt idejük a pilótáknak cselekedni, mert még mindössze 5000 láb magasságban tartózkodtak - írja a Reuters.A Lion Air 737 Max repülőgépe október 29-én zuhant a tengerbe, 29 perccel a felszállás után. Olyan gyorsan kezdett el zuhanni, hogy a sebessége elérhette a 600 mérföld / órát azelőtt, hogy a tengerbe csapódott. A pilóták a zuhanást megelőzően rádión azt kérték, hogy visszatérhessenek és leszállhassanak Jakartában, hibás sebességkijelzésre hivatkozva. Már a gép előző útján is észlelt a kapitány és a másodpilóta egy 20 fokos eltérést a szenzorok között, de ennek ellenére biztonságosan landoltak.Összesen több mint 200 Boeing 737 Max repülőgép közlekedik most a világon, a legnagyobb flottával belőlük a Southwest Airlines rendelkezik, de az Air Canada és az American Airlinesnak is több mint 15 ilyen típusú gépe van. További 4500 gépre van megrendelése az amerikai repülőgépgyártónak, többek között a Ryanair is több mint 100 ilyen gépet rendelt. A Max a legújabb, legfejlettebb a 737-es családból, nagyobb hajtóművel, aerodinamikusabb szárnyakkal és fejlesztett pilótafülkével. A Boeing legnagyobb profit drivere a modellcsalád.A repülőgép-és hajtóműgyártók rendszeresen, rutinszerűen küldenek az üzemeltetőknek közleményeket a legújabb biztonsági és karbantartási lépésekről, de ha történik egy halálos baleset, akkor megszaporodhatnak az ilyen jellegű figyelmeztetések. A Lion Air egyelőre még nem kapott ilyet a Boeingtől - közölte a légitársaság.