Biztonságra vágysz? Ezeket a részvényeket válaszd

A Goldman Sachs szerint az amerikai részvények idén jelentős emelkedésre lehetnek képesek, a bankház a befektetők számára azonban óvatosságot javasol. A bankház stratégái úgy vélik, hogy az amerikai gazdaság trend feletti növekedése mellett a részvénypiaci hozamok is pozitívak lehetnek, a Goldman Sachs szakértői szerint a jelenlegi alacsony értékeltségek növekedési potenciált sejtetnek, bár a bankház mindemellett óvatosságra inti a befektetőket és a piaci volatilitás közepette a részvények esetében alacsony készpénz allokációt javasolnak.A Goldman stratégái azonban mégsem mellőznék teljesen a részvényeket és a befektetők számára minőségi tulajdonságokkal rendelkező cégek papírjainak tartását ajánlják. A bankház mindemellett a portfóliók defenzív irányba történő elmozdítását javasolja, kiemelve azonban, hogy a bizonytalan gazdasági környezetben is elérhető lehet a jól megválasztott részvények általi felülteljesítés.A bankház elemzői ehhez olyan cégeket kerestek, amelynek részvényei a historikus mediánhoz képest kevesebb, mint 10 százalékos prémium mellett forognának akkor is, ha ezen vállalatok eredményei jelentős mértékben visszaesnének. Ezen elemzési módszer a Goldman szerint különös jelentőséggel bír az Apple múlt heti árbevétel-figyelmeztetése után, amit a cég nagyobb részben a visszaeső kínai iPhone értékesítésekkel indokolt. A Goldman mindemellett az erős vállalati mérleget, a nullánál magasabb osztalékhozamot és a hedge fundok körében fennálló, mérsékelt népszerűséget egyaránt figyelembe vette az elemzése során.A Goldman Sachs stratégiái a fenti elemzési módszer alapján így többek között a Dow-ba tavaly bekerült gyógyszer kiskereskedelmi lánc, a Walgreens Boots Alliance részvényeit ajánlják.

A listára felkerültek mindemellett az IBM részvényei is.

A befektetési bankház szakértői továbbá Marlboro cigarettákról ismert Altria részvényeit is a befektetők figyelmébe ajánlották, a társaság nemrég azzal került a piaci érdeklődés középpontjába, miután 1,8 milliárd dollárt értékben vásárolt részesedést a kanadai orvosi marihuánát előállító társaságban, a Cronosban.

A Goldman listája mindemellett a FedEx, a KLA-Tencor, a UPS, az Essex Property Trust, az AmerisourceBergen részvényei mellett a Tyson Foods és a C.H. Robinson Worldwide papírjait is tartalmazza. A bankház stratégái az S&P500 esetében is optimisták, a Goldman elemzői az S&P500-at 3000 pont közelébe várják az év végére, ami 18,5 százalékos emelkedést jelentene a részvényindex pénteki záróárához képest.