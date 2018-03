Borzalmas hete volt a gazdagoknak - Őrült összegeket veszítettek

A világ részvénypiacain hatalmas eséseket láttunk az elmúlt napokban, amelyben több tényező is fontos szerepet játszott: (1) a piaci szereplők aggódnak a globális kereskedelmi háború miatt, (2) a befektetők elkezdték beárazni a további monetáris szigorítást, a Fed a szerdai emelése után idén még kétszer emelhet az alapkamaton és (3) a Facebook adatbotránya miatt nyomás alá kerültek a technológiai szektor részvényei.Az árfolyamok zuhanása természetesen jelentős vagyonvesztést eredményezett a világ 500 leggazdagabb emberének is. A hét vesztese a Facebook vezére, Mark Zuckerberg volt, akinek a magánvagyona 10,3 milliárd dollárral csökkent egy hét leforgása alatt, miután a cége árfolyama 14 százalékot veszített az értékéből. A hatalmas vagyonvesztés hatására Zuckerberg 3 helyet is rontott, így már csak a hetedik helyen szerepel a Bloomberg Billionaires Index felsorolásában.De nem csak Zuckerbergnek volt nehéz hete, Larry Page (Alphabet) 4,6 milliárd dollárt, Jeff Bezos (Amazon) 6,1 milliárd dollárt, Warren Buffett (Berkshire Hathaway) 6,2 milliárd dollárt, míg Larry Ellison (Oracle) 6,9 milliárd dollárt veszített vagyonából.A világ 500 leggazdagabb emberének vagyona egyébként mintegy 436 milliárd dollárral csökkent azóta, hogy a vezető amerikai részvényindexek január 26-án új csúcsokat állítottak be, majd a rákövetkező hónapokban fokozatosan veszítettek értékükből.