Botrány a világ legnagyobb dróngyártójánál

A DJI állítása szerint számos dolgozóját elbocsátotta és kapcsolatba lépett a rendőrséggel, miután kiderült, hogy néhány munkavállalója személyes nyereség céljából feltornászta egyes alkatrészek árát. A dróngyártó még vizsgálja az ügyet, ami saját bevallása szerint nagyon kiterjedt, de azt nem közölte, hogy hány munkavállalóját érinti.A kínai cég a világ legnagyobb dróngyártója, 14 ezer embert foglalkoztat világszerte és a lakossági drónpiac csaknem háromnegyedét uralja. Az elmúlt években a vállalati piacra is igyekezett betörni, például a 1999 dolláros Mavic 2 drónjával. A 9 milliárd dolláros globális piac több mint felét a vállalati szegmens teszi ki.Nem csak hardvereket, de speciális alkalmazások fejlesztésével is igyekszik vállalati ügyfeleket szerezni, például a Southern Co. energetikai vállalatnak az elektromos hálózatot fogja felmérni, az American Airlines pedig a repülőgép-ellenőrzési szolgáltatásokat fogja tesztelni.

Forrás: AFP / Tobias Schwarz