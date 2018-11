Bővült a BÉT vállalkozásfejlesztési programja

A Budapesti Értéktőzsde és az ELITE SpA nemzetközi best practice-ek átadására és a hazai sajátosságok megismerésére egyaránt alkalmas vállalkozásfejlesztési Programot kínál a növekedést megcélzó magyar középvállalkozásoknak. A BÉT és a Londoni Tőzsdecsoport célja a Programmal az, hogy minél több kkv ismerje meg a tőkeági finanszírozási formák széles skáláját és váljon - rövidebb vagy hosszabb távon - tőzsdeképessé.A Program globális közösségét 35 országból több mint 1000 vállalat alkotja, melyben a mostani 5 új céggel együtt már 17 magyar cég vesz aktívan részt a képzésen, ami a régióban kiemelkedőnek tekinthető.A magyar klíma- és légtechnikai iparág egy meghatározó szereplője, átlagosan tízből egy légkondi a nagytarcsai központú vállalkozástól származik. A cég a termékekkel, berendezésekkel való kereskedés mellett azok telepítésével, illetve mérnöki támogatással is foglalkozik.Az informatikai-távközlési középvállalkozás fő profilja kezdetben egy hálózati informatikai óriás, a Cisco termékeinek forgalmazása volt; a 2018 elején átalakult stratégia révén azonban tevékenysége új irányt vett. Jelenleg olyan komplex vállalati üzleti igényeket szolgál ki, mint az IT biztonsági, adattárolási, kollaborációs megoldások vagy IT hálózati architektúra tervezés, egyedi szoftver fejlesztés.A mezőgazdasági és építőipari gépek forgalmazásával, alkatrész-értékesítéssel és szervizeléssel foglalkozó cég jelenleg három telephelyen tevékenykedik. Mindezek mellett a vállalat több olyan neves gyártó termékeinek márkaképviseletét látja el, mint a dél-koreai Doosan vagy a Csehországi üzemből kigördülő Bobcat.A cég magyarországi, horvátországi, romániai és csehországi központjában lévő, 3 millió négyzetméteres raktárkészletével vált Közép-Európa legnagyobb munkaruha-textil kereskedőjévé. Mindemellett elkötelezett a kifogástalan minőség mellett: a gyártáshoz használt fonalakat és szöveteket folyamatos ellenőrzéseknek vetik alá.A vállalat közvetítő szerepet tölt be szállásadó és utazni vágyó kliensek között, megkönnyítve ezzel a magyar és külföldi szállásfoglalást. Szolgáltatásai közé olyan optimalizálási lehetőségek tartoznak, mint a szállások közti szolgáltatások és árak összehasonlítása, vagy a vendégértékelés.Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy a BÉT számára kiemelten fontos, hogy minél több hazai középvállalkozás jusson nemzetközi minőségű, szakmai segítséghez, amellyel növekedési pályára állhatnak mind a magyar, mind a nemzetközi gazdaságban. Az ELITE program támogatása a különbséget jelenti egy vállalat ígéretessége és annak tőzsdeképességé között. A program sikerességét Máté-Tóth István szerint az is bizonyítja, hogy egyre több olyan vállalkozást üdvözölhetünk köreinkben, akik elhivatottságukkal, rátermettségükkel kívánják elsajátítani a további fejlődéshez szükséges tudást. Az újonnan csatlakozók közül többen már korábban felkeltették az érdeklődésünket, inspirációjukkal beválogatást nyertek az idei BÉT50-es kiadványukba is nyomatékosította a BÉT vezérigazgató-helyettese.