Brókersorrend: új szereplő került be a top 10-be

A Budapesti Értéktőzsde havi duplikált forgalma 417,9 milliárd forint volt, ami közel 10 százalékkal magasabb, mint az augusztusi forgalom.

Szeptemberben jellemzően lefelé korrigáltak a feltörekvő részvénypiacok, köztük a BUX is. A török kockázatok erősödtek és az olajár is emelkedett, ami miatt az inflációs nyomás nőtt. Közben a kereskedelmi háborús aggodalmak sem enyhültek. A negatív hangulat pedig a magyar tőzsdén is éreztette hatását, de a hónap utolsó napján látott jelentős emelkedésnek köszönhetően csak minimális, 0,1 százalékos eséssel zárta a szeptembert a BUX.A gyengébb nyári hónapok után ismét emelkedett a részvénypiaci forgalom a BÉT-en szeptemberben.Az egy évvel ezelőtti szinthez képest szintén felpörgött a forgalom a BÉT-en, 2017 szeptemberéhez viszonyítva 9,7 százalékkal nőtt a havi összesített forgalom.

A napi átlagos forgalom ismét 10 milliárd forint fölé került, amire július eleje óta nem volt példa.

Az összforgalom emelkedése elsősorban a blue chipeknek volt köszönhető, a 4 nagypapír napi átlagos forgalma 9,7 milliárd forint volt szeptemberben, míg a többi részvény összesített forgalma napi átlagban nem érte el a félmilliárd forintot.

A nagypapírok közül az OTP és a Mol részvényeiben volt látványos forgalombővülés és ismét a Mol számít a második legforgalmasabb részvénynek a magyar tőzsdén azt követően, hogy több mint két hónapon keresztül a Richter állt a második helyen az OTP után. Az OTP messze a legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén, átlagosan a napi forgalom több mint felét a bankpapír adta szeptemberben, napi átlagban 5,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát OTP-részvények a magyar tőzsdén.

A "Mészáros-részvények" piacán csillapodtak a kedélyek az elmúlt hónapokban, már nincsenek milliárdos nagyságrendű napi részvénypiaci forgalmak. Ezzel párhuzamosan az árfolyamuk is esett, a Konzum és az Opus részvényei is több mint 20 százalékot veszítettek értékükből az év eleje óta a tavalyi nagy menetelés után.

Szeptemberben ismét a Magyar Telekom volt a negyedik legforgalmasabb részvény, de az Opus, amely időnként már lekörözi, alig marad el tőle. Egy milliárd forint feletti átlagos napi forgalmat csak a Richter, a Mol és az OTP tud felmutatni, 100 millió forint feletti forgalommal pedig csak a Magyar Telekom és az Opus büszkélkedhet.

A brókercégek között a Concorde stabilan tartja a vezető pozícióját, sőt, az előző év szeptemberéhez képest most közel 60 százalékkal ugrott meg a forgalma. A nagyok közül a Wood és az Erste is kétszámjegyű mértékben tudott növekedni, a KBC Securities forgalma viszont 65 százalékkal zuhant. Az OTP forgalma szintén csökkent, 16 százalékkal, az Equilor pedig 12 százalékkal kisebb forgalmat bonyolított.

Ennek megfelelően a Concorde piaci részesedése emelkedett szeptemberben, már 31 százalékos részesedése volt szeptemberben a teljes részvénypiaci forgalomból.

A második legnagyobb szereplő a Wood volt, az Erste pedig megőrizte a harmadik helyét a magyar piacon. A BÉT új befektetési szolgáltatója, a Patria máris az ötödik legnagyobb lett a magyar piacon. A cseh szolgáltató augusztus 27-től van jelen a magyar tőzsdén.