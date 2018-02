Brutális hatással van az autógyártókra a dízel zuhanása

Carlos Tavares - , aki egyben a PSA francia autógyártó csoport vezérigazgatója is - szerint a dízel részarányának meredek esése az európai piacokon nem csak a 2030-as, de már a 2021-es szén-dioxid-kibocsátási célok elérését is fenyegeti.

Tavares nem kevesebbet állít, mint hogy a szerinte túlságosan ambiciózus cél az egész európai autóipar globális versenyképességét kockáztatja.

30 helyett 20, ami inkább 30?

Elektromos helyett benzines?

Egyelőre a dízel is a mix része marad, először, mint átmeneti technológia, különösen az Euro 6d standardoknak megfelelő, legkevésbé szennyező motorok formájában - fogalmazott a még a dízelbotrány legutóbbi fejleményei előtt megjelent interjúban.

2017-ben mintegy 15 millió új autót vásároltak az európaiak, ami 3,4 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A dízelüzemű autók kereslete viszont továbbra is sebesen csökken; az ACEA előzetes becslései szerint a dízelek piaci aránya 2017-ben már csak 44 százalék volt az európai piacokon, míg 2011-ben még 55 százalék körül alakult. Olaszországban és Franciaországban például hat év alatt közel 75 százalékos piaci arányuk 50 százalék alá süllyedt. A hanyatlás pedig várhatóan folytatódik: 2020-ban arányuk az újautópiacon már 40 százalék alatt, 2025-ben pedig 32 százalék körül alakulhat az IHS Markit piackutató cég előrejelzése szerint. Ez és a dízellel szembeni egyre szigorúbb szabályozás érthető módon időről-időre szólásra bírja a méretes európai autóipart, illetve az érdekképviseletüket ellátó lobbicsoportot, az Európai Autógyártók Szövetségét is. A szervezet elnöke legutóbb Brüsszelben nyilatkozott az európai autógyártók, a dízel technológia, az elektromos autók és az európai klímavédelmi célok kilátásairól az Euractivnak Ugyanis, bár a dízel üzemanyag égése során jóval több, az emberi egészségre is káros nitrogén-oxid-, illetve részecskeszennyeződés kerül a levegőbe, mint a benzin esetében, ugyanakkor a benzinmotorok működésük során jelentősen több szén-dioxidot bocsátanak ki. A szén-dioxid belélegezve ugyan nem káros az emberi egészségre, de az első számú üvegházgázként a klímaváltozás legjelentősebb előidézője.Az ACEA feje szerint az Európai Bizottság célkitűzése, amely 2021 és 2030 között 30 százalékkal mérsékelné az autók szén-dioxid-kibocsátást, jóval túlmegy azon, mint amiről az EU klíma- és energia-keretegyezménye részeként megállapodtak a Párizsi Klímaegyezmény alatt vállalat kötelezettség teljesítése érdekében.Az autóipar még mindig próbálja megérteni az Európai Bizottság Tiszta Mobilitási Csomagja mögötti logikát - fogalmazott hozzátéve, hogy a közbülső, 2025-ös célkitűzés -, amely 15 százalékos kibocsátáscsökkentést vár el a gyártóktól - nem adott elegendő időt az iparágnak a szükséges technikai változtatások megtételére.Miközben az EU-ban nem jelentéktelen politikai erők a 2030-as, az Európai Bizottság által jelenleg kilátásba helyezett 30 százalékos célnál is radikálisabb kibocsátáscsökkentést tartanának kívánatosnak, egy kisebb, 20 százalékos célt tartana reálisnak az európai autóipar érdekképviseleti szervezete, amely szerint a 30 százalékos cél túlságosan aggresszív, ráadásul a Bizottság néhány évvel korábbi, hatásszámításokkal is megtámogatott tervezetével is jobban összhangban van a 20 százalékos célszám. Bár a jelenlegi hivatalos EU-célkitűzés 2020-ra 95 grammban limitálná az új autók kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátást, azonban a tavaly szeptemberben a Bizottság által bevezetett új tesztciklus ezt valójában 85 grammra szigorítja - állította az ACEA főtitkára, Erik Jonnaert egy másik interjúban, a szervezet számításaira hivatkozva. Ezért egy 2030-ra vonatkozó 20 százalékos cél is inkább a 30 százalékot közelíti, figyelembe véve a tavaly őszi változásokat is.Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Bizottság 2030-as célja az ACEA szerint gyakorlatilag nem veszi figyelembe, hogy az egyes gyártók hogyan állnak majd 2020-ban, és így az autógyártóknak nagyon eltérő kezdőpontról kell elérniük a 30 százalékos kibocsátáscsökkentést.Az ACEA részéről kifogásként az is felmerült, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó jelenlegi cél nem teljesen technológiasemleges, és gyakorlatilag az akkumulátoros elektromos autók felé tereli a piacot. Közben az elektromos töltőhálózat fejletlensége miatt Európa egyáltalán nem áll közel ahhoz, hogy az elektromos autók hamarosan megoldják az emissziós problémát - mondta Tavares.A szervezet szerint az elektromos autók mellett más technológiákra is szükség lesz a kibocsátáscsökkentési célok elérése érdekében, például a hibrid, a gázos, valamint az üzemanyagcellás meghajtási módokra is. Pusztán belsőégésű és elektromos motorokkal az autógyártók egyszerűen képtelenek lennének elérni a 30 százalékos célt; a csökkentésnek legalább fele részben alternatív meghajtású járművek révén kell megvalósulnia - mondta Erik Jonnaert.

shutterstock

4 éven belül tűnhet el az árhátrány A szervezet szerint az elektromos autók árát jelenleg a belsőégésű modelleknél magasabban tartó akkumulátorcellák előállítási költségei széles körben elfogadott iparági értékelések alapján 2020 és 2022 között csökkenek majd arra a szintre, amely megengedi, hogy az elektromos autók ára egy szintre süllyedjen a hagyományos meghajtású modellekkel. A szervezet főtitkára azt mondja, Európának már inkább a következő kategóriás akkumulátor technológiákra kell koncentrálnia a jelenlegiek helyett.

Gyengülő lendület

Az autógyártók az infrastruktúra hiánya miatt nem bíznak az elektromos autók nagyobb piacszerzési képességében, azzal együtt sem, hogy már jelentős számban gyártanak ilyen modelleket. Bizonyos ösztönzők bevezetésével ugyan elérhető, hogy az elektromos autók gyorsabban hódítsák meg a piacot, de ez vélhetően a haszonkulcsok csökkenésével fog járni, ami a társaságokat átstrukturálásra késztetheti - mondta Tavares, ismételten utalva arra a 12,6 millió munkahelyre az EU-ban, amelyek közvetve vagy közvetetten az autógyártástól függenek. A tagországok törvényhozóinak meg kellene győzniük a fogyasztókat arról, hogy a megfelelő e-töltőhálózati sűrűség elérése előtt is érdemes az elektromos technológiába invesztálniuk - mondta. Az elektromos infrastruktúra hiányosságai, illetve az alacsonyabb hatótávolság, illetve egyebek mellett a magasabb ár miatt pedig a vevők értelemszerűen egyelőre még inkább benzines modelleket választják az elektromosak helyett. Az EU klímacéljainak elérését pedig nagymértékben akadályozza a nagyobb járművek, az SUV-k népszerűségének emelkedése is.Az ACEA arra is rávilágít, hogy az infratrukturális, szabályozási és támogatási környezet - már ahol létezik Európában - nem egységes, sokszínű képet mutat, országról-országra eltér. A paraméterek nemzeti hatáskörben vannak meghatározva, olyan Európai hatóság pedig nem létetik, amely egy közös európai sémát alakítana ki. Az európai autógyártók ezért arra bátorítják az Európai Bizottságot, hogy segítse elő a nemzeti rendszerek nagyobb konzisztenciáját, az egyes országoknak és városoknak ezek alapján kellene, az ACEA szerint elsősorban közforrásokból finanszírozniuk az infrastrukturális és egyéb fejlesztéseket, amihez persze már a privát szektor is hozzájárult.Az e-infrastruktúra fejlesztésének kötelező jellegű előírását illetően ráadásul a jelek szerint az EU döntéshozói is óvatosabbakká váltak: Az épületek energetikai teljesítményére vonatkozó direktíva decemberi felülvizsgálata során az Európai parlament képviselői és a kormányok delegáltjai úgy döntöttek, elutasítják az Európai Bizottság tervét, amely minden új, vagy felújított kereskedelmi és lakóingatlannál minimum tíz parkolóhelyenként elektromos töltőpont kialakítását írta volna elő. A terv megvalósítása révén a szükségesnek tartott 8 millió elektromos töltőből 3,1 millió épülhetett volna ki a Bizottság szerint, és vélhetően nagy lendületet adhatott volna az elektromos autók európai terjedésének is.