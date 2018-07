Brutális, ijesztő, amit az Amazon csinál

Nagyon erős

Brutálisan erős lett a második negyedév az Amazonnál, a bevételek 39 százalékkal 52,9 milliárd dollárra emelkedtek, ennél eddig csak a tavalyi negyedik negyedéves bevétel volt magasabb, de az a karácsonyi szezont is magában foglalja, ami a legerősebb az Amazonnál. A gördülő 12 havi bevétel 208 milliárd dollár, ez is új csúcs. A bevételek 60 százaléka még mindig Észak-Amerikából származik, de a nemzetközi rész már 30 százalékot hasít ki a tortából.

Aminek örülhetnek a befektetők, hogy míg évekig gyakorlatilag nullszaldós volt az Amazon, és nem nagyon ért el profitot, mostanra a vállalat profitabilitása is elkezdett emelkedni, az operatív eredmény közel négyszeresére, 2,98 milliárd dollárra ugrott,

az adózott eredmény pedig közel 13-szorosára, 2,53 milliárd dollárra emelkedett. A profit megugrásában nagy szerepe volt annak, hogy az újabb szegmensekből, mint a felhő alapú szolgáltatásokból vagy a reklámtevékenységből származó bevételek masszívan emelkednek, ezeken a tevékenységeken pedig magas marzsot ér el a vállalat. Ráadásul az is látszik, hogy míg a gyors csomagkiszállítás vagy a video streaming magas költségekkel jár, a vállalat igyekszik más területeken, például a raktáraiban, az adatközpontokban vagy a marketingben kordában tartani a költségeket, ezért is emelkednek a marzsok. Az egy részvényre jutó eredmény 5,07 dollár lett, miközben az elemzői várakozások átlaga 2,5 dollár volt.

Ijesztő

Örülnek a befektetők

Az Amazon tegnap közzétett eredményeivel és úgy általában a cég üzleti modelljével kapcsolatban nyilatkozott Aswath Damodaran , a vállalatértékeléseirő ismert professzor, aki szerint ijesztő az, amit az Amazon csinál. Damodaran már egyáltalán nem biztos abban, hogy melyik iparágban tevékenykedik az Amazon, sokkal inkább már egy olyan platformról van szó, amelyik bármelyik iparágba beléphet, bármelyik iparágat felforgathatja (legutóbb például a gyógyszerforgalmazái piacra léptek be). A professzor szerint az Amazon túlértékelt, de nem lehet ellene fogadni, mert a cég egy felforgató gépezet (disruption machine), és jelenleg ezt árazzák a befektetők.Tegnap a tech szektorban kifejezetten rossz volt a hangulat a Facebook warningja miatt, ez húzta lefelé az Amazon árfolyamát is, amely közel 3 százalékot esett, a gyorsjelentés közzétételét követően, piaczárás után azonban közel 4 százalékot emelkedett, részben az erős negyedéves eredmény miatt, de az is optimizmusra ad okot, hogy a menedzsment optimistán nyilatkozott a kilátásokkal kapcsolatban, erős őszi szezonra számítanak.