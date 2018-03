Brutális méretű napenergia-fejlesztés készül a Közel-Keleten

Az induló beruházás értéke 5 milliárd dollár, amelyből az alap 1 milliárd dollárral részesedik; a projekt teljes nagysága később elérheti a 200 milliárd dollárt. Az első ütemben a projekt egy 7,2 gigawattos fejlesztéssel indul, azonban a társaság a tervek szerint 2030-ban már 200 GW termelő kapacitással fog rendelkezni.A tervezett fejlesztés nagyságát érzékeltetendő elmondható, hogy a névleges kapacitás nagyjából megegyezik majd a teljes 2016 végi globális nukleáris energiatermelő kapacitással (390 GW) - annál természetesen jóval alacsonyabb rendelkezésre állással.A SoftBank tavaly májusban jelentette be, hogy 93 milliárd dollárral megemelte a Vision Fund, a világ legnagyobb magántőke-alapja, amely mögött olyan befektetők állnak, mint a szaúdi állam szuverén alapja, az Apple vagy a Foxconn. Az alap tavaly év végéig összesen 27,5 milliárd dollárt fektetett be húsz technológiai vállalatba. A SoftBank együttműködik Szaúd-Arábiával az ország mesterséges új üzleti, ipari városa, a Neom fejlesztésében is.Szaúd Arábia kiváló adottságai ellenére jelenleg nem rendelkezik számottevő napenergia-termelő kapacitással, mivel a gazdasága alapját képező olajkészlete az ország villamosenergia-termelésének zömét is biztosítja. Az ország azonban az olajárak 2014-es zuhanását követően elhatározta, hogy több lábra állítja olajfüggő gazdaságát, egyebek mellett jelentős megújuló energiás fejlesztésekkel. Az ambiciózus elképzelések megvalósítására a terv szerint egyebek mellett a Saudi Aramco állami olajvállalat tőzsdére vitelével teremtenék meg a forrásokat, a társaság 5 százalékának privatizálásával a várakozások szerint 50-100 milliárd dolláros bevételhez juthat a szaúdi állam.(Reuters)