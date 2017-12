Brutális mozgások a bitcoin piacán, repkednek az ezer dollárok

Nem unalmasak a bitcoin-befektetők napjai, a bitcoin árfolyamát úgy rángatják, hogy szinte követni sem lehet. Két napja még csak a 12 ezer dolláros szintet ünnepelték a befektetők, tegnap este már a 17 ezer dolláros szintet is meghaladta az árfolyam. Az emelkedést zuhanás követte, ma reggel ismét 15 ezer dollár alá került a bitcoin.Most 16941 dolláron jár a Coinbase tőzsdén, ami bár jóval a tegnapi csúcs alatt van, egy hét alatt még így is 60 százalékos emelkedésnek felel meg. Az egy évvel ezelőtti szinthez képest pedig több mint 2000 százalékos a hozam.

Bitcoin működése

A Bitcoin-hálózat fenntartásához, a tranzakciók végrehajtásához és ellenőrzéséhez hatalmas számítási kapacitás szükséges, ezt biztosítják az úgynevezett bányászok. A számítási kapacitásért a bányászok Bitcoinban kapnak fizetséget: amikor sikeresen megoldanak egy bonyolult matematikai problémát, és ezzel létrehoznak egy új Bitcoin-blokkot, akkor 25 Bitcoint kapnak jutalmul. A felezőnapok után (ami nem naptári nap, hanem 210 ezer blokkonként jön el) csak a korábbi jutalom felét kapják meg a bányászok. A feleződés pedig körülbelül szűk négy éves ciklussal tovább fog folytatódni a végtelenségig, pontosabban egészen az utolsó periódusig, amikor blokkonként már csak a decentralizált pénz legkisebb egységét, 0,00000001 új bitcoint fognak kapni. Ezután befejeződik a pénzteremtés, nem keletkezik több bitcoin, de ez majd csak 2140 körül fog bekövetkezni.



Új Bitcoinokat egyedül bányászattal hozhatnak létre, összesen 21 millió Bitcoint lehet kibányászni. Ma körülbelül 16,3 millió Bitcoin van forgalomban, naponta kb. 3600-at bányásznak ki. A korlátozással a feltalálók célja az volt, hogy az aranyhoz hasonló digitális nyersanyagként értékálló legyen a kriptopénz. Két dolgot találtak ki arra, hogy nehogy túl gyorsan kibányásszák az összes Bitcoint: a felezőnapokat, illetve hogy a bányászok egymással is versenyeznek, így ha sokan bányásznak, akkor nehezebb matematikai feladatokat is kapnak. Fontos összefüggés, hogy minél nagyobb a bányászok számítási kapacitása, annál biztonságosabb is a kriptopénz