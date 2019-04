Brutális összeomlást hoz a tőzsdéken a közelgő válság

A lakáspiacon most nincsenek felgyülemlett problémák és a bankrendszert jól feltőkésítették, ami miatt a gazdaság ellenállóbb most. Ez jó hír, különösen annak fényében, hogy az amerikai hozamgörbe márciusban inverzre fordult, ami közgazdászok és a Wall Street általános véleménye szerint a recesszió közeledését jelzi.De annak ellenére, hogy a gazdaság egy "soft landinggel" megússza, a tőzsdéken hatalmas zuhanás jöhet, mivel az árazási szintek magasak és nem igazán maradtak már fiskális és monetáris politikai eszközök a válság kezelésére - véli a Guggenheim szakértője. Hozzáteszi, hogy a recesszió felé haladva a részvényárfolyamok potenciális zuhanását általában inkább az határozza meg, hogy milyen értékeltségi szintekkel érkeznek meg a piacok a válságba, nem pedig a hagyományos gazdasági mutatók.Jelenleg az S&P 500 és a Nasdaq index is kevesebb mint 3 százalékra van a történelmi csúcsától, pedig tavaly a legrosszabb évüket zárták az indexek 2008 óta és karácsony környékén hatalmas esések lehetett látni az amerikai részvénypiacokon. A laza monetáris politika, ami miatt a kötvényhozamok világszerte nagyon alacsonyak maradtak, sőt, néhol mínuszba fordultak, a kockázatosabb eszközök felé, például a részvényekbe terelte a hozamot kereső befektetőket. De az árazási szintek alapján ez a dinamika fenntarthatatlan.

A magas értékeltségi szintek miattA Nobel-díjas tudós után elnevezett Shiller P/E ráta (ami az árfolyamokat az inflációval igazított profitokkal veti össze 10 éves időtávon), jelenleg a 31-szeres szinten áll, szemben a 16,61-szeres hosszú távú átlaggal.

Az S&P 500 index alakulása

A stratéga a jelenlegi piaci helyzetet a dotkom-lufihoz hasonlítja, amikor a befektetők öntötték a készpénzt a technológiai részvényekbe. Igaz, hogy a buborék kidurranása miatti recesszió rövid életű volt, viszont az S&P 500 index közel 50 százalékot zuhant ez alatt az időszak alatt.Közben a jegybankoknak jóval kevesebb a lehetősége egy esetleges válság esetén. Bár a Fed kamatokat emelget, de a kamatszint még mindig elmarad attól, amit az előző szigorítási ciklus végén láttunk. Így kisebb a mozgástér, ha majd a következő recesszióval küzdve kamatokat kell vágnia (kevesebb mint 3 százalékpontnyi). Ami pedig a fiskális politikát illeti, Amerikában 2017 végén egy jelentős vállalati adócsökkentés volt, ami a költségvetési deficitet felfelé lökheti.

A Nasdaq Composite index alakulása