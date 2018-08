Brutális tömeg, több órás sorban állás és óriási dugó az első indiai Ikeánál

Az első nap 40 ezer vásárló fordult meg a közel 7 milliós város üzletében, ami gyakorlatilag teljes káoszhoz vezetett. Az embereknek több órát kellett várniuk, hogy egyáltalán bejussanak az üzletbe.

Traffic jam @IKEA @IKEAIndia Dear Hyderabadis IKEA is not a day exhibition, it's a STORE 😑 🙏🙏 NAMASKARAM #ikea #IKEAHyderabad #IKEAIndia #IkeaInIndia pic.twitter.com/I8O6EFFD8k