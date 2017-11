Brutális verseny várható az európai cukorpiacon

A cikk megjelenését a Hungrana Kft. támogatta.

Úgy tűnik, hogy Nyugat-Európában már tavaly felkészültek a gazdák a cukorkvóta megszűnésére, hiszen lényegesen nagyobb vetésterülettel indultak neki a szezonnak. Franciaország és Németország kedvező időjárása miatt pedig mintegy 20 százalékkal több cukorrépa termett Nyugat-Európában, mint tavaly. Óriási árubőségről beszélhetünk tehát, ami egy szabályozatlan, most már szabadpiacú terméknél alacsony árakat és árubőséget von maga után. Az alacsony árszint már a cukorrépa betakarítását megelőzően jellemző volt, és a cukorkvóta kivezetésével ez még jobban felerősödött. A szabályozás megszűnése a piac átrendeződéséhez vezet majd. Ez hosszú távon azt jelenti, hogy a nagyobb gyártók, akik költséghatékonyabban tudnak termelni, sokkal jobban fogják bírni az árversenyt, a kisebb cukorgyártók azonban időszakosan vagy akár végleg beszüntethetik a gyártást.Az izocukor a technológiából adódóan olcsóbb, mint a kristálycukor, így nagyon bízunk abban, hogy az amerikai piachoz hasonlóan jelentősen nőni fog az izocukor részaránya a cukorpiacon. Az előrejelzések alapján a következő években egyre több üdítőital- és tejtermékgyártó áll majd át a kristálycukorról az izocukorra, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag állandó méretű piacon nőni fog az izocukor kereslete. Ennek praktikus és anyagi okai is vannak, az izocukor ugyanis olcsóbb, és egészen más vele dolgozni, mint a kristálycukorral. Az izocukor egy folyékony anyag, nem kell sem kezelni, sem áztatni, csupán hozzá kell adni a termékhez. A Hungrana mint Európa legnagyobb izocukorgyártója tehát felkészült a versenyre.A jelenlegi statisztikák szerint Magyarországon körülbelül 6,7 millió tonna kukoricát takarítottak be 2017-ben a gazdák, ami a tavalyi rekordmennyiséget tekintve valóban kevesebb, az export adatokat nézve azonban jól látszik, hogy körülbelül 700 ezer tonna az áthúzódó készlet. Ez azt jelenti, hogy jelenleg 7,4 millió tonnás árualap áll rendelkezésre, ami a hazai, 4,4 millió tonnás szükségletet teljes mértékben kielégíti. Bár idén szerényebb volt a kukoricatermés, az áthúzódó készlettel mintegy 3 millió tonnás exportárualap van jelen. Globálisan és Európában egyáltalán nincs hiány, ez a nemzetközi árszinteken is jól látható, ahogyan az is, hogy a magyar árszint ettől indokoltan vagy indokolatlanul eltér.A Hungrana csaknem 1,2 millió tonna kukoricából közel 400 ezer tonna takarmányterméket állít elő, amelynek a nagyobb része a magyar piacon marad. Mindenképpen hosszú távra tervezünk a magyar piacon, ez a cég üzletpolitikájában egy határozott irány. A Hungrana által előállított termékekből legalább kettő - a CGF és a glutén - tökéletesen beilleszthető a fehérjeprogramba, hiszen mindkét termék a fehérjehiányra kínál megoldást, illetve bizonyos mértékben képesek akár az importszóját is kiváltani. A cég kutatás-fejlesztési bázisának segítségével kidolgozhatóak azok a receptúrák és technológiák, amelyekkel biztosíthatjuk, hogy a megtermelt hazai fehérje továbbra is GMO-mentes maradjon, és minél kevesebb szóját kelljen importálnia Magyarországnak.A bioetanol egy nagyon komplex terület, hiszen egyaránt felvet mezőgazdasági és klímapolitikai kérdéseket is. Bízom benne, hogy az Európai Unió, Magyarország kormánya, valamint a magyar agrárium vezetése felismerte a bioetanol előnyeit. Véleményem szerint egy olyan direktíva születik majd 2020 után, amely 2020 és 2030 között továbbra is megőrzi a bioetanol iránti keresletet, illetve az úgynevezett második generációs üzemanyagok tekintetében tovább növeli annak piaci részesedését. Az iparág már bizonyított, hiszen majdnem 10 éve jelen van a piacon, ha csak ezt vesszük alapul, akkor biztos vagyok abban, hogy az unió továbbra is leteszi majd a voksát a bioetanol mellett. Optimista vagyok a jövővel kapcsolatban, és bízom benne, hogy az Európai Unió továbbra is elismeri majd a bioetanol előnyeit.Egyelőre nem gondolkozunk kapacitásbővítésen, inkább szeretnénk megvárni, hogy mit eredményez majd a cukorpiac átalakulása. A fejlesztések, illetve az energiahatékonyság-növelési, biztonsági és egyéb technológiai beruházások folyamatosak, évente több milliárd forintot fordítunk erre a célra. A Hungrana a folyamatos fejlesztéssel képes növelni a versenyképességét, így hosszú távon biztosíthatjuk, hogy Európa legnagyobb izocukorgyártói lehessünk, és stabilan meg tudjuk őrizni ezt az elsőséget. Középtávon ez a cél: megőrizni a piacvezető pozíciót.Sikeres évet tudhat maga mögött a vállalat, a tulajdonosi elvárásokat sikerült túlszárnyalni, azok a beruházásaink, amelyeket tavaly vagy idén indítottunk, ütemterv szerint haladnak és elkezdtük a cég felkészítését a megváltozott piaci környezetre. A cukorkvóta megszűnése ugyanis egy olyan helyzetet eredményez a piacon, amelynek középpontjában a verseny áll majd.