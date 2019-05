Brutálisan rossz a levegő a megállókban - Ismét nőtt a pesti buszok átlagéletkora

A buszállomány átlagéletkorának 2013 óta tartó csökkenése 2016-ban megállt, sőt azóta újra 10 éves életkor fölé nőtt a fővárosban futó, közösségi közlekedésben használt buszállomány átlagéletkora.

A nitrogén-dioxid A városi környezetben jellemzően a dízel járművekből származó nitrogén-oxidok csökkentik a tüdőfunkciót, különféle légzőszervi károsodásokat okoznak, valamint kapcsolatba hozhatók szív- és érrendszeri megbetegedésekkel is, továbbá gyengítik a légúti fertőzésekkel szembeni ellenálló képességünket. A közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása - ezen belül is leginkább a nitrogén-dioxid-szennyezés - világszerte évente 4 millió gyerek asztmás megbetegedését okozza. A legtöbb esetben ráadásul már a határérték alatti szennyezés is elég a megbetegedésekhez.



A trend Magyarországon is érzékelhető: körülbelül két és félszeresére nőtt az elmúlt 15 évben a nitrogén-dioxid-szennyezéssel is összefüggő asztmás betegek száma. Budapesten az elmúlt években folyamatos probléma az NO-szennyezettség: több budapesti mérőállomáson rendszeresen túlléptük mind az órás megengedett, mind az éves NO-légszennyezettségi határértéket.