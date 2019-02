Brutálisat bukhatott ma a világ egyik leggazdagabb embere

Több mint 20 százalékot esett pénteken a Kraft Heinz árfolyama miután a cég 15 milliárd dolláros leírást jelentett be, illetve közölte, hogy az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC)is vizsgálódik a vállalatnál.A bukás egyik legnagyobb vesztese a Berkshire Hathaway lehet, mely az év végén még 325 millió darab részvénnyel rendelkezett. Ezen több mint 4 milliárd dollárt veszíthet egy nap alatt Warren Buffett cége. A Berkshire egyébként hatodik legnagyobb részesedését tartja a Kraftban az Apple, néhány nagybank és a Coca-Cola után.Mindez azért fájdalmas Buffettnek, mert az egyszeri jelentős veszteség miatt a Kraft Heinz osztaléka is jelentősen visszaeshet a következő időszakban, amit a Berkshire is megérezhet.