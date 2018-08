Brutálisat ugrottak a gyorshajtásos bírságok

Gyorshajtásértosztott ki a rendőrség 2018 első felében, 30 százalékkal többet, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. 2017 első felében 6,6 milliárd forintot szedtek be így a szabálytalanul közlekedőktől. A bírságok számában még ennél is nagyobb az emelkedés:A szupertraffipaxnak is hívott VÉDA-rendszer ugyanakkor az idei első félévben is rendszeresen elromlott. Az utak fölé szerelt sebességmérőket 180 alkalommal kellett javítani 6 hónap alatt idén, míg a mobil készülékeket 72-szer. A lap adatai szerint 2017-ben a változtatható helyű eszközöket 406-szor, a fix telepítésűeket pedig 398-szor kellett javítani, míg 2016-ban a mobil sebességmérőket 307-szer, az utak fölé szerelt traffipaxokat pedig 190-szer. A rendőrség szerint volt rá példa, hogy meghibásodás miatt közel három hétre kiesett egy traffipax a rendszerből.