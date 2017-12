Bukdácsol az őrült drága új iPhone

A következő év első negyedévére vonatkozó iPhone X eladásokra vonatkozó előrejelzéseiket sorozatban fogják vissza az elemzők - számol be a Bloomberg Zhang Bin, a Sinolink Securities Co. elemzője azzal kalkulál, hogy az első negyedévben 35 millió ilyen készülék talál gazdára, ami 10 millióval kevesebb a korábban vártnál. Miután a kereslet első hullámát kielégítette a gyártó, a piac most amiatt aggódik, hogy az iPhone X miatt mérsékelt lesz a kereslet az első negyedévben - mondta a szakértő.Közben a JL Warren Capital LLC elemzői szerint az első negyedévben 25 millióra csökken az értékesített darabszám az utolsó negyedévi 30 millió darabról. Erre utalnak azok a jelek, hogy az Apple kevesebb alkatrészt rendel a beszállítóitól.A Taiwan's Economic Daily meg nem nevezett forrásaira hivatkozva egyenesen azt írta, hogy 40%-kal 30 millióra mérsékli a leszállítandó mennyiséget a cég.Az Apple ázsiai beszállítóinak árfolyama negatívan reagált a hírre, majd a keddi amerikai piacnyitásban az Apple árfolyama 2,5%-ot veszített értékéből, ahogyan az a lenti grafikonon is látható: