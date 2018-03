Cáfolnak Mészárosék - Határidőre megveszik a Mátrai Erőművet

a hódmezővásárhelyi polgármester-választás után mindenki óvatosabb lett, az MVM képviselői nem mertek olyan lépést tenni, amelyet esetleg később hatóságok vizsgálhatnak, mert az állami aktorok részéről felmerülhetett volna a hűtlen kezelés,

egy másik vélekedés szerint kiderült, hogy még nem tart ott a folyamat, ahol kellene, mert a cseh EPH az április 8-i parlamenti választásokig szeretne kivárni, addig biztosan nem véglegesíti a Mátrai-dealt,

végül felmerülhetne valamilyen versenyhivatali vagy szabályozói probléma is, de ez azért nem valószínű, mert az Európai Bizottság már engedélyezte a tranzakciót, csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal zöld lámpája a kérdés.

Az Opus a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétettek szerint "tényként tájékoztatja" a befektetőket arról, hogy az ügylet a szerződésben rögzítettek szerint teljesülni fog. A társaság ezzel a kedden a sajtóban megjelent értesülésekre reagált.A Mátrai Erőműben éppen tulajdonosváltás zajlik. A korábbi német tulajdonosok, az RWE Power és az EnBW értékesítené a közel 73 százalékos részesedését a magyar Mészáros Lőrinc és a cseh EPH konzorciumának. Az Index azt írta, a 26,15 százalékos pakettel szavazó MVM tulajdonosi fórumot kezdeményezett a Mátrai Erőmű Zrt.-nél. A hirdetmény szerint két téma lett volna napirenden, az alapszabály-módosítás, valamint a felügyelőbizottsági tagok lemondása és visszahívása. A portál értesülése szerint az MVM azt kérte volna a tulajdonostársaitól, hogy korlátozzák őt, vagyis az állam rendelkezésére álló kiterjedt jogok egy részét szerette volna visszaadni. Miután lényeges kérdésekben csak 75 százalékos támogatással lehet dönteni, az MVM 26 százaléka erős blokkoló-pozíciót jelentett volna az állam kinevezettjeinek.A tranzakcióban az MVM nem volt érintett, így meglepő is lett volna, ha az MVM a németek távozása és Mészáros megjelenése kapcsán jogokról mond le. Végül ez nem is történt meg, mivel az MVM megpróbálta visszavonni a közgyűlés elé szánt javaslatait. A német főtulajdonosok ezt ugyan nem fogadták el, de mivel éppen az előterjesztő tartózkodott, a javaslatok érvényesen nem mentek át.Ami az okokat illeti, a portál több lehetséges magyarázatot is ismertetett:A közgyűlés másik napirendi pontját sikerült elfogadni, ezek szerint a 11 tagú fb-ből a 6 német tag távozhatott. A cseh EPH szándékainak komolyságát pedig az is bizonyítja, hogy már elkészítették az EPH-csoport honlapjának magyar változatát is.Szerda délelőtt az Opus-részvény árfolyama jelentős gyengülést mutatott.