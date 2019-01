11 éve tart már az őrület: úgy viszik ezeket az autókat, mintha ingyen adnák

11 éve tart az őrület

Ez egyben azt is jelentette, hogy az európai autópiac 11 éve nem volt annyira erős, mint tavaly.

Az európai új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma közel 15,2 millió darab volt 2018-ban, amely 0,1 százalékos bővülést jelentett az ACEA legfrissebb statisztikái szerint.Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy a 2016-os 6,8 százalékos és a 2017-es 3,4 százalékos növekedés után már sokkal szerényebb, szabad szemmel alig látható emelkedésre futotta csak a piac erejéből.A stagnálás hátterében döntően az állt, hogy a támogató makrogazdasági környezet (alacsony volt az inflációs- és kamatkörnyezet, nőtt a munkahelyek száma, emelkedtek az átlagkeresetek), a szalonokban elérhető kedvezmények és az állami támogatások pozitív hatásait ellensúlyozta a WLTP-menetciklusra történő átállás és a Brexit negatív hatása.

Csökkentek az eladások három fontos autópiacon

A csupán szerény mértékű növekedésben az is szerepet játszott, hogy hiába teljesített jól a spanyol (+7%) és a francia (+3%) autópiac, az Egyesült Királyságban (-6,8%) százalékkal), Olaszországban (-3,1%) és Németországban (-0,2%) is kevesebb autót adtak el tavaly. Ez viszont komoly problémát jelentett, hiszen a három ország nagy súllyal szerepel a teljes európai autópiacon belül.A britek gyenge teljesítménye viszont aligha érte váratlanul a piaci szereplőket, a 2016-os Brexit után már mindenki visszaeséssel számolt. Jó okuk volt erre, ugyanis az angol font gyengülése több autógyártót is arra kényszerített, hogy árat emeljen Nagy-Britanniában. Ráadásul az EU-tól történő elszakadás - nem tudni, hogy a tárgyalási sorozatok hogyan végződnek - olyan bizonytalansági faktort jelent, amely visszavetette a cégek és a magánszemélyek körében a járművásárlási kedvet.Érdemes beszélni a magyar autópiac 2018-as teljesítményéről is, ugyanis 136 594 darab autót értékesítettek idehaza, amely 17,5 százalékos bővülést jelentett 2017-hez képest az ACEA statisztikái szerint. Ennek köszönhetően pedig Magyarországon bővült a negyedik leggyorsabb ütemben az új autók piaca az EU-n belül. Az egyes márkák közül a Suzuki (19 292 darab), a Ford (13 653 darab) és a Skoda (11 8b42 darab) volt a legnépszerűbb nálunk tavaly. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy az idehaza értékesített autóknak a jelentős hányadát reexportálták , vagyis kivonták a forgalomból és egy másik uniós országban értékesítették.

Érdekességek a 2018-as értékesítésekkel kapcsolatban

A dízelbotrány utóhatásai és a WLTP-menetciklusra történő nehézkes átállás ellenére a Volkswagen csoport több mint 3,6 millió autót értékesített az EU-ban tavaly, amely 0,9 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Márkaszinten a Volkswagen (+3,2%), a Skoda (+4%) és a Seat (+13,3%) eladásai nőttek, amelyek ellensúlyozni tudták az Audi (-12,2%) és a Porsche (-3,7%) csökkenő értékesítéseit

A PSA csoport stabilan őrizte második helyét a legnagyobb európai autógyártók rangsorában tavaly, amelyet a Renault-tól szerzett vissza 2017-ben. A franciák eladásai ugyanis 32,8 százalékkal bővültek, persze ez a hatalmas növekedés ne tévesszen meg senkit, nem arról van szó, hogy megvadultak a vásárlók a gyártó modelljeiért. Hanem az Opel/Vauxhall értékesítései is hozzászámolódtak a PSA teljesítményéhez azt követően, hogy 2017-ben megvásárolták a német gyártót a General Motorstól

A volumengyártók közül érdemes megemlíteni a Toyota teljesítményét, ugyanis 4,7 százalékkal több autót adtak el 2018-ban, mint egy évvel korábban. Hyundaiból (+3,9%), Kiából (+4,9%) és Renault-ból (+0,8%) is több fogyott, mint 2017-ben. A Ford (-2,3%) és az FCA (-2,3%) eladásai hajszálnyival ugyan, de csökkentek az európai autópiacon

A prémiumautó-gyártók eltérően teljesítettek az Európai Unió autópiacán tavaly: a BMW (-0,9%), a Daimler (-1,9%) és az Audi (-12%) eladása csökkent, míg a Lexus (2,7%) és a Volvo (+6,4%) értékesítése nőtt

A Volkswagen uralta Európát

Hogyha az egyes gyártók piaci részesedését vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy a Volkswagen piaci részesedése 23,8 százalékra emelkedett, amivel magabiztosan uralta az európai autópiacot. A PSA csoport a maga 16,2 százalékos piaci részesedésével stabilan tartotta a második helyét, míg a Renault csoport 10,6 százalékos részesedésével a harmadik helyen állt 2018-ban is.