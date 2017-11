4 nyomós érv a rövid távú autóbérlés mellett (x)

Vállalatok reprezentációs alkalmakra: például tárgyalás limuzinban, vagy külföldi partner fogadása és szállítása;

Magányszemélyek családi nyaralásokra, két családnak, vagy egy több generációs családnak 2 autó helyett jó alternatíva lehet egy 9 személyes kisbusz bérlése;

Cégek és magányszemélyek vállalati vagy családi programokra, például síboxos autó bérlése síeléshez

Autóvásárlás előtt egy-egy modell hosszabb távú kipróbálására.

Előfordulhat, hogy valakinek néha nagy szüksége van egy autóra, de nem akar saját járművet hosszabb távon fenntartani. Sőt, az is lehet, hogy minden alkalommal teljesen más típusú autóra lenne szüksége. Ilyenkor tökéletes megoldás a. Az alábbiak azok a tipikus helyzetek, amikor széles körben választják ezt a szolgáltatást, már a magyarok is:

Előnyök, amikre nem is gondolnánk

Egyre kevésbé tekinthető luxusnak Magyarországon az autók - akár sofőrszolgáltatással járó prémiumjárművek - bérlése, hiszen a személyszállításban is igény van a megbízható, minőségi szolgáltatásra. Ráadásul az ilyen típusú autóbérlésnek számos előnye van, amikre elsőre nem is gondolnánk

Bérelt autó esetében számos felelősség és kötelezettség nem terheli az autó használóját, mivel nem ő a tulajdonos. Meghibásodás vagy sérülés esetén például nem kell a biztosítóval és a szerelővel bajlódni.

Mivel az autókölcsönző cégek új, illetve jól karban tartott modellekkel dolgoznak, nem kell tartani az autó és a tartozékainak az elhasználódásától egy hosszabb úton, és ez garantál egyfajta biztonságot.

Mindig a célnak megfelelő autót választhatunk, városi közlekedéshez kicsi autót, ami nem fogyaszt sokat, és amivel könnyű parkolni, nyaraláshoz nagyobb autót, hogy minden holmi kényelmesen elférjen, áruszállításhoz pedig kombi autót.

Kiegészítők széles választéka bérelhető az autóhoz igény szerint, köztük navigációs rendszer, tetőcsomagtartó, síbox, téli gumik, hólánc, gyermekülés, iPhone.

A vállalatoknak is tökéletes választás

Több cégnél juttatásként, a munkavállalók motiválására használják a lehetőséget, de szintén gyakori, hogy reprezentációs megjelenésekre bérelnek prémium járművet vagy elektromos autót.

- tudta meg a Portfolio aautókölcsönző cégtől.Ha nem tudjuk hosszú távon megengedni magunknak az autóbérlést, vagy saját autó fenntartását, akkor is belefér egy-egy alkalom. Minimális többlet ráfordítással olyan értékeket kapunk, mint a műszakilag megbízható autó, amihez extra kényelmi szolgáltatások és gyors ügyintézés is társulnak.Egyre több és nagyon sokféle cég veszi igénybe a rövid távú bérlési szolgáltatást: startupoktól kezdve a kkv-kon át a nemzetközi multicégekig. A tevékenységi köröket nézve is változatos a paletta, de vannak olyan gazdasági szegmensek, ahol a profilból adódóan gyakoribbak a rövid távú bérlések, ilyen például a könyvvizsgálat, a kereskedelmi képviselet és a műszaki-mérnöki tevékenység.A Sixt 1999 óta szereplője a magyar autókölcsönző piacnak, és ma már közel 700 bérelhető autó áll ügyfeleik rendelkezésére. A kölcsönzőcég tapasztalatai alapján a magyar vállalati ügyfelek az alsó középkategóriában főleg az Opel Astra és a Kia Ceed autókat kedvelik, a középkategóriában a Mercedes B-Class és a Skoda Octavia népszerű, prémium vonalon pedig a BMW 3-5., illetve az elektromos autók (BMW i3).(x)