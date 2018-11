A BMW hatalmas túlélő - Szép csendben készülnek már az autózás igazán nagy dobásai

Mindezek alapján bátran kijelenthetem, egyáltalán nem érezzük azt, hogy le lennénk maradva az elektromos autózásban.

Ami viszont sokkal fontosabb és valóban a következő évek nagy dobása lehet, az a szilárdtest akkumulátorok megjelenése.

Az igazán gyors elterjedéshez viszont a WLTP-menetciklus szerinti nagyjából 700 kilométeres hatótávolságra, jó minőségű töltőinfrastruktúrára és alacsonyabb árakra lenne szükség.

Mindezek alapján nem beszélhetünk arról, hogy a BMW profitabilitás az elektromobilitás miatt csökkenne.

Jó példa erre az az együttműködés, amelyet az iparág vezető szereplőivel kötöttünk az önvezető autózás területén.

A BMW világos stratégiát fogalmazott meg a következő évekre vonatkozóan, amelynek keretében gyors ütemben mozdulunk el az elektromobilitás irányába. Egyre több benzines és dízel járművünknél alkalmazzuk majd a 48 voltos hibrid rendszert, folyamatosan növeljük majd plug-in hibrid modelljeink számát és jelentős fejlesztéseket végzünk az elektromos hajtásláncok területén annak érdekében, hogy új tisztán elektromos modelleket dobhassunk piacra. Azt viszont látni kell, hogy az elektromos meghajtású modelljeinkkel párhuzamosan még nagyon sokáig gyártani fogjuk a kizárólag belsőégésű motorral szerelt autóinkat is.Elég ránézni az eladási statisztikákra, hogy kiderüljön, a prémium szegmensben a BMW piacvezető volt a részben és teljesen elektromos autók értékesítésében. Tavaly több mint 100 ezer autót értékesítettünk, köszönhetően a BMW i3 és az iPerformance modellek népszerűségének, terveik szerint idén 140 ezer autót értékesítünk majd.Egyelőre a lítiumion-technológia a meghatározó, ezeknek az akkumulátoroknak az energiakapacitása jelentős mértékben növekedett az elmúlt években. Példaként említhetjük a BMW i3 akkumulátorát, amelynek energiakapacitása a duplájára növekedett öt év leforgása alatt. A kutatás és fejlesztésbe ölt hatalmas összegeknek köszönhetően pedig további gyors javulás várható ezen a területen, amelynek köszönhetően egyrészt jelentősen növekedhet az elektromos autók hatótávolsága, másrészt csökkenhet az akkumulátorok előállítási költsége. Teljesen új technológia megjelenéséről tehát nem beszélhetünk, a meglévő lítiumion-technológia gyors fejlődéséről viszont igen.Lehetnek olyan országok és speciális területek, ahol megvalósulhat az üzemanyagcellás járművek tömeggyártása a jövőben. Ugyanakkor egyelőre nem állunk készen a tömeggyártásra, de ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a Toyotával kötött együttműködési megállapodásunk keretében már javában folynak a fejlesztések ezen a területen.A BMW jelentős összeget fordít egy kompetencia központ felépítésére, ahol az akkumulátorcellák fejlesztése folyik majd. Hatalmas erőbedobással dolgozunk azon, hogy akkumulátoraink hatótávolsága növekedjen, a felhasznált cellák száma és magának az akkumulátorcsomagnak a súlya csökkenjen.Az elektromos autók egyelőre drágábbak, mint a belsőégésű motorral szerelt modellek, amely döntően az akkumulátorok magasabb árából fakad. Ahhoz, hogy ez a helyzet változzon, szükség van az akkumulátorok, az elektromos autók hajtásláncának gyártási költségeinek csökkentésére. A következő fontos dolog a jó minőségű, nagy teljesítményű töltőinfrastruktúra megléte az autópályák mentén annak érdekében, hogy az elektromos autósok képesek legyenek gyorsan, nagy távolságok megtételére is. Végül fontos a hatótávolságról is beszélni, 400-600 kilométer elegendő lehet a vásárlók számára.Már ma is képesek vagyunk arra, hogy pénzt keressünk elektromos autóinkkal.A profitabilitásra vonatkozó célkitűzéseink függetlenek attól, hogy milyen típusú autókat gyártunk. Az általunk meghatározott 8 és 10 százalék között profitmarzs elérése néha nem egyszerű, de nagyon keményen dolgozunk mindig azon, hogy teljesítsük. Az elektromos autók esetében például jelentős munka folyik a hajtáslánc gyártási költségeinek lefaragásáért.Lehet, hogy könnyebbé vált a piacra lépés, azt viszont látni kell, hogy a nagyszámú, jó minőségű autók legyártása egyáltalán nem könnyű feladat. Az elmúlt években valóban több új szereplő is megjelent a piacon és biztosan lesznek új belépők a jövőben is, kíváncsian várjuk, végül kik lesznek igazán sikeresek közülük. Egy dolog viszont biztos, mi minden versenytársnak nagyon örülünk, hiszen a verseny a vásárlóink érdekeit szolgálja.Hogyha közelebbről megvizsgáljuk a BMW történelmét látható, hogy nem egyetlen üzleti modellre épült az elmúlt 100 évünk. Nagyon sikeresen gyártottunk motorokat repülőgépekhez, majd motorokhoz, ezt követően pedig nagyon sikeresek voltunk az autógyártásban is. Utóbbi esetében az üzleti modellünk már most is gyorsan változik, elég csak példaként említenem a DriveNow szolgáltatásunkat, amelynek keretében egyes modelljeinket rövidebb-hosszabb időre kibérelhetik ügyfeleink. És igyekszünk más lehetőségeket is megragadni annak érdekében, hogy bővítsük a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatásainkat. Nagy tradícióink vannak abban egyébként, hogy változtassunk üzleti modellünkön, amennyiben a külső környezet változása ezt megköveteli.A céljaink világosak, a prémium szegmensben piacvezetők akarunk lenni az autógyártásban és a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban.