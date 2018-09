A BMW-nek is fáj a WLTP és a kereskedelmi háború

A korábbi várakozásokkal ellentétben az adózás előtti eredmény nem a 2017-es üzleti évhez hasonlóan alakul majd, hanem annál valamivel alacsonyabb lesz

Az üzemi marzs a korábbi 8-10 százalékos sáv helyett 7 százalék közelében alakulhat 2018-ban.

Az új WLTP-menetciklus szigorítása miatt komoly árháború alakult ki az európai autópiacon. Sok autógyártó ugyanis jelentős kedvezményeket adott a vásárlóknak, annak érdekében, hogy minél több olyan gépjárművet értékesíteni tudjon, amely típusjóváhagyása az új WLTP-menetciklus szigorítása előtt történt.2018. szeptember 1-től ugyanis az összes korábbi és új gyártású személygépkocsinak át kell esnie az új WLTP-menetciklus szerinti vizsgálaton és azon teljesítenie kell az előírt kibocsátási értékeket. A szükséges vizsgálat hiányában az adott modell nem szerezheti meg a típusengedélyt, amely egyben azt is jelenti, hogy nem kerülhet értékesítésre, forgalomba.A jelek szerint ennek a folyamatoknak a BMW is vesztese lett, hiszen a vállalat menedzsmentje most bejelentette:Az új WLTP-menetciklus bevezetésén túl az egyre nagyobb méreteket öltő globális kereskedelmi háború is szerepet játszott abban, hogy a BMW menedzsmentje felülvizsgálta teljes évre vonatkozó várakozásait.Nem a bajor autógyártó az egyetlen egyébként, amely arra kényszerült, hogy a korábbiaknál szerényebb várakozást fogalmazzon meg az idei üzleti évére vonatkozóan: a Daimler és több beszállító is túlesett már ezen.A befektetők természetesen nagy csalódottak a fejlemények miatt, a BMW árfolyama közel 5 százalékot esett a hétfői záráshoz képest.