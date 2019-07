A csúcs vétel: Mercedes-Benz E 300 de - Maga az arany középút

Nagyon fontos modell az E 300 de a Mercedes számára

Egyre fontosabb szerepet kap az elektromos hajtás

Ezek a plug-in hibrid modellek kiemelten fontosak a Mercedes számára, segítségükkel úgy faraghatnak érdemben a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukon, hogy közben még pénzt is tudnak keresni.

Mostanában kezdem kicsit rosszul érezni magamat, lassan nincs olyan autós cikkünk vagy elemzésünk, amelyben ne kerülne elő, hogy mekkora változáson megy keresztül a globális járműipar és ez milyen nagy kihívások elé állítja a gyártókat egy olyan időszakban, amikor a környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés amúgy is hatalmas nyomást helyez a működésükre. Becsületszavamra eszem ágában sincs untatni a tisztelt olvasót, de ezeket a köröket úgy érzem, muszáj rendre megfutni a tágabb összefüggések megértése érdekében, még egy olyan izgalmas modell bemutatása előtt is, mint a Mercedes-Benz E 300 de.A Daimlernek ugyanis pont ugyanazokkal a kihívásokkal kell megküzdenie, mint az iparág többi szereplőjének. Egy zsák pénzt kell elköltenie az elektromos- és önvezető autózás, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások területén annak érdekében, hogy képes legyen piaci pozíciójának megvédésére, megerősítésére. Ráadásul mindezt úgy, hogy az előrejelzések szerint viharos gyorsasággal szorulhatnak ki azok a belsőégésű motorok a németek járműveiből, amelyek fejlesztésére, gyártására őrült összegeket költöttek el, amelyeknek köszönhetően rengeteg pénzt keresnek, és amelyek sok évtizedes versenyelőnyüket biztosítják más gyártókkal, az új belépőkkel szemben.A Mercedes prémiumautó-gyártóként ráadásul különösen nehéz helyzetben van akkor, amikor környezetvédelmi előírásokról, a szén-dioxid-kibocsátás elleni közdelemről beszélünk. A németek autóikat ugyanis jellemzően nagyobb teljesítményű motorokkal szerelik, amelyek fogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása is sokszor magasabb, mint egy volumengyártó kisköbcentis modelljéé. A helyzetet pedig csak tovább rontja, hogy az elmúlt években nagyon megváltoztak az autóvásárlási szokások: a dízelbotrány miatt valóságos dízelundor alakult ki Európában, a jellemzően nagyobb tömegű és fogyasztású SUV-k iránti kereslet viszont valósággal felrobbant.A dízeleladások zuhanása különösen fájdalmas a prémiumautó-gyártóknak, köztük a Daimlernek is, a németek ugyanis eurómilliárdokat költöttek és költenek el a technológia fejlesztésére a mai napig. Az SUV eladások megugrásának viszont mindenki nagyon örül az iparágban, ezeket az autókat ugyanis jellemzően sokkal drágábban lehet értékesíteni, így a profit is jóval nagyobb, amit zsebre lehet tenni utánuk. A gond csak az, hogy a dízelautók csökkenő eladásai és az SUV szegmens megállíthatatlan bővülése halálos kombinációt alkot. Ezek eredőjeként ugyanis a legtöbb autógyártó esetében nemhogy csökkent, hanem még nőtt is a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátás tavaly. A probléma a Daimlert kiemelten érinti, a németek flottaszintű szén-dioxid-kibocsátása ugyanis a 2017-es 125,1 g/km-ről egészen 134,3 g/km-re romlott tavaly. Ez az első ránézésre jelentéktelennek tűnő változás valóságos katasztrófa a németek számára, hiszen azok a szereplők, amelyek nem lesznek képesek határidőre teljesíteni az EU szigorú előírásait, hatalmas büntetésekre számíthatnak. A Daimler például 2,8 milliárd eurós büntetést lenne kénytelen befizetni saját számításaink szerint az EU kasszájába, ha a tavalyi eladásait és flottaszintű szén-dioxid-kibocsátását vesszük alapul. Ez összeg a 2018-as adózás előtti eredményének több mint 26 százalékát jelenti.Nem véletlen, hogy a Daimler kiemelt célja, hogy néhány éven belül 130 alternatív meghajtású modellt dobjon piacra, amelyből legalább 10 tisztán elektromos meghajtású lesz. Ennek köszönhetően pedig úgy számolnak, hogy a teljes értékesítésük mintegy 15-25 százalékát adhatják majd az alternatív meghajtású modellek 2025-re.A hangzatos távlati célokkal kapcsolatban ugyanakkor muszáj elmondani, hogy a német autógyártók, köztük a Daimler is, lemaradásban van az elektromos autózásban a piacvezető Teslához képest. Jó hír viszont, hogy az elmúlt évek tudatos építkezésének köszönhetően a Mercedesnél egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektromobiltás és egyre több elektromos modell kerül beillesztésre a németek flottájába. Az ökoszisztéma, amit létrehoztak, három lábon áll: az EQ Boost a 48-voltos technológiával szerelt hibrideket, az EQ Power a plug-in hibrideket, míg az EQ a tisztán elektromos meghajtású modelleket foglalja magába. A tesztalanyunk, vagyis a Mercedes E 300 de a legújabb plug-in hibridek közé tartozik, ahogy a C 300 de, az E 300 e és az S 560 e modellek is.Ezek az autók ugyanis képesek arra a megnövelt méretű akkumulátoruknak köszönhetően, hogy kellő energiát vigyenek magukkal az útra ahhoz, hogy 50-57 kilométer is megtegyenek tisztán elektromos módban. Később látni fogjuk, a rendszer úgy van kialakítva ráadásul, hogy lehetőség van menet közben is feltölteni az akkumulátort a belsőégésű motor használatával. Utóbbi berendezés tehát nem tűnik el az autóból, a plug-in hibrid hajtáslánc meghatározó része marad, ez pedig a fentebb felsoroltak miatt kiemelten fontos a németeknek.

Lássuk a hajtásláncot!

Ahogy a fentiekből már kiderült, a Mercedes E 300 de hajtásláncának meghatározó eleme a négyhengeres, 1950 köbcentis dízelmotor, amelynek teljesítménye 194 lóerő és 400 newtonméter nyomatékot képes leadni. A 9G-TRONIC (9 fokozatú) automataváltóba került beépítésre az elektromotor, amelyet a Daimler és a Robert Bosch egykor közös vegyesvállalata, az EM-motive fejlesztett. A 2011-es alapításkor a német beszállító opciós jogot szerzett arra, hogy kivásárolhassa a vállalatból a Daimlert és ezzel a jogával nemrég élt is annak érdekében, hogy tovább erősítse pozícióját az elektromotorok gyártásánál. Az E 300 de modellben dolgozó elektromotor teljesítménye 90 kW, amely 440 newtonméter leadására képes, segítségével tisztán elektromos módban akár a 130 km/h-ás sebesség is elérhető.

A rendszer együttes teljesítménye 306 lóerő, amely egészen elképesztő, 700 newtonméter nyomaték leadására képes, így álló helyzetből csupán 5,9 másodpercre van szükségünk ahhoz, hogy elérjük a 100-as tempót. Az autó végsebessége 250 km/h, hiába szeretne valaki gyorsabban menni, közbelép az elektronika.

A hajtásláncot a maga nyers valójában volt szerencsénk élőben is látni Németországban.

Mindezt végiggondolva könnyen érthetővé válik, hogy a Daimlernek miért vannak nagyon ambiciózus tervei az akkumulátorgyártásban is. A németek a következő években eurómilliárdos beruházásokat hajtanak végre, amelynek köszönhetően 3 kontinensen több akkumulátorgyártó üzemük is felépül majd. Németországban Kamenz és Untertürkheim ad majd helyet a gyártásnak, utóbbi helyszínnel kapcsolatban mindenképpen el kell mondani, hogy a Daimler már 1904 óta termel itt és mintegy 19 ezer embernek biztosítanak munkát. A kutatás és fejlesztés mellett hagyományos és elektromos hajtásláncok gyártását végzik az üzemben, ahol döntően belsőégésű motorok és váltók kerülnek le a gyártósorokról. Ezek a berendezések viszont az idő előrehaladtával egyre inkább háttérbe szorulhatnak a tisztán elektromos meghajtású autók térnyerése miatt. Ezért is döntött úgy a Daimler menedzsmentje, hogy itt is akkumulátorokat fognak előállítani, segítve a gyár hosszú távú fennmaradását, a munkahelyek megőrzését. A németországi helyszínek mellett egyébként az Egyesült Államokban (Tuscaloosa), Kínában (Peking) és Thaiföldön (Bangkok) építenek majd akkumulátorgyárat a németek.

A plug-in hibrid hajtáslánc fontos eleme a 13,5 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor is, amelynek segítségével a gyártó szerint 57 kilométer tehető meg tisztán elektromos módban egyszeri töltéssel. Mi a valóságban ennél többször is kisebb értéket mértünk, de erről majd később. Az új akkumulátor kapacitása egyébként jóval nagyobb, mint 6,4 kWh-s elődjéé, az érdemi növekedés hátterében az akkumulátorcellák kémiai fejlesztése állt elsősorban. Fontos megjegyezni, hogy a Daimler az utóbbi időben hatalmas hangsúlyt fektet arra, hogy az akkumulátorok gyártását házon belül tudja, az E 300 de modellben megtalálható egység is saját vállalatától, az Accumotive-tól származik. Az üzleti modell úgy néz ki, hogy a németek az akkumulátorcellákat megvásárolják az ázsiai beszállítóktól, majd azokat felhasználva saját üzemeikben készre szerelik az akkumulátoraikat, amelyek aztán belekerülnek az autóikba. A saját üzemekben történő összeszerelésre egyrészt azért van szükség, mert ennek segítségével faraghatnak a gyártás költségein, másrészt munkahelyeket őrizhetnek meg Németországban, a szakszervezetek legnagyobb örömére.Köszönhetően a vízhűtéses, 7,4 kW kapacitású fedélzeti töltőnek, az autó 13,5 kWh-s akkumulátora 10 százalékos töltöttségi szintről durván 1,5 óra alatt teljesen feltölthető egy nagyobb teljesítményű töltő segítségével. Ugyanez a mutatvány egy egyszerű konnektorról nagyjából 5 órát vesz igénybe. A Mercedes természetesen igyekszik a vásárlói kedvében járni, saját fejlesztésű, 22 kW teljesítményű fali töltője, amellyel egyszerre két autót is tölthetünk, magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt elérhető. A berendezés segítségével a lemerült akkumulátort az imént említett durván 1,5 óra alatt teljesen feltölthetjük energiával.

A Mercedes fali töltője előtt ott sorakoznak a cég plug-in hibrid modelljei Stuttgartban.

Természetesen az E 300 de nyilvános töltőpontokon is képes energiát vételezni, a képen éppen a Graphisoft Parkban kerül feltöltésre az akkumulátor. Fotó: Barabás Dávid