A Dacia mindenkit állva hagyott: senki nem volt képes ekkora bravúrra Európában

Az európai új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma közel 1,72 millió darab volt márciusban, amely 3,9 százalékos csökkenést jelentett 2018 azonos időszakához képest az ACEA legfrissebb statisztikái szerint. A mostani visszaeséssel kapcsolatban érdemes megjegyezni azt is, hogy március volt zsinórban a hetedik hónap, amikor kevesebb autót adtak el az EU-ban.A tavaly év végi, valamint a 2019 eleji visszaesés döntően azzal volt magyarázható, hogy több autógyártónak nehézséget okozott az új, szigorúbb WLTP-menetcikulsra történő átállás. 2018. szeptember 1-től ugyanis az összes korábban kifejlesztett, de új gyártású személygépkocsinál is a WLTP szabványt kell alkalmazni. A szükséges vizsgálatok hiányában viszont az adott modellek nem szerezhetik meg a típusengedélyt, amely egyben azt is jelenti, hogy nem kerülhetnek értékesítésre, forgalomba. Ez volt az oka annak például, hogy egyes gyártók korábban sok modelljükre nem tudták megszerezni a forgalomba hozáshoz szükséges engedélyt, emiatt pedig a termelés korlátozására kényszerültek és több modell egyáltalán nem volt elérhető Európában.A jövővel kapcsolatos várakozások sem adnak okot az optimizmusa, az EY szakemberei szerint a borús gazdasági környezet, a Brexittel kapcsolatos véget nem érő tárgyalások és politikai kockázatok egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy nem fog növekedni az új autók regisztrációjának a száma az EU-ban.A márciusi statisztikákból kiderült az is, hogy az EU meghatározó autópiacain kevesebb autót értékesítettek, mint egy évvel ezelőtt: Németországban (-0,5%), Franciaországban (-2,3%), az Egyesült Királyságban (-3,4%), Spanyolországban (-4,3%) és Olaszországban (-9,6%) is visszaesés volt megfigyelhető. Múlt hónapban csupán hét olyan ország volt az EU-ban, ahol nőttek az új autó eladások: Litvánia (+43,8%), Dánia (+33,2%) és Románia (+20,8%) végzett az élen a növekedés tekintetében.

A Dacia eladásai nőttek a legnagyobb mértékben

Hogyha a meghatározó márkákat nézzük, akkor a Nissan (-28,4%), a Ford (-15,5%), a Mercedes (-13,7%) és a Fiat (-12,2%) eladásai csökkentek a legnagyobb mértékben az előző év azonos időszakához képest márciusban.Ugyanakkor voltak olyan gyártók is szép számmal, amelyek ebben a nehéz időszakban is képesek voltak arra, hogy növeljék eladásaikat: az Audi (+1,7%), a Mini (+3,5%), a Volvo (+3,6%), a Seat (+4,8%) és a Citroen (+7,4%) is több autót értékesített 2019 márciusában, mint egy évvel korábban.Márciusban az abszolút győztes a Dacia lett, a márka múlt hónapban közel 59 ezer autót értékesített, amely több mint 22 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest.