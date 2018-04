A Daimler elárulta, mekkora veszteségre számít a dízelautók áresése miatt

A Daimler közzétette első negyedéves beszámolóját, amelyből többek között kiderült az is, hogy 806 900 járművet értékesítettek a németek globálisan, amely 7 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A személyautók értékesítése 5 százalékkal növekedett 2017 első negyedévéhez képest, több mint 594 ezer autó került eladásra. A növekedését az európai (+1%) és a kínai (+16%) régió egyaránt támogatta, az Egyesült Államokban viszont kevesebb (-10%) autót adtak el, mint egy évvel korábban. Döntően a forgalomnövekedésnek köszönhetően a Daimler árbevétele 39,8 milliárd euróra emelkedett, amely 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában elért árbevételt.Az üzemi eredmény szintjén 12 százalékos visszaesés következett be 2017 első negyedévéhez képest, így ezen a soron 3,3 milliárd eurós eredmény született. Az egyes divíziók közül a kamion (-2%), a kisteherautó (-49%) és a busz (-49%) üzletág üzem eredmény is csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az üzemi eredményre olyan tényezők voltak negatív hatással, mint az új technológiák és a jövő termékeinek fejlesztése, valamint a nyersanyagárak emelkedése. A személyautó üzletág üzemi eredménye szerény mértékben (+3%) ugyan, de erősödni tudott 2017 azonos időszakához képest. Ez döntően az eladások növekedésének, valamint a nagyobb profittal értékesíthető szegmensek (S-osztály, SUV-k) népszerűségének volt köszönhető. A növekvő üzemi eredmény mellett nőtt a meghatározó üzletág profitabilitása is, az üzemi marzsa 9 százalék volt a negyedév végén, míg 2017 azonos időszakában ez az érték 8,9 százalék volt. A Daimler nettó eredménye 11 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, így 2,3 milliárd euró volt annak mértéke.A Daimler menedzsmentje óvatosan optimista a 2018-as évet illetően: a személyautó üzletág eladásai tovább növekedhetnek, és új csúcsot érhetnek el, amelyben meghatározó szerepe lesz a kínai autópiac erősödésének. A cégcsoport üzemi eredménye szerény mértékben, de növekedhet, amelyben a személyautó, a kamion, a busz és a pénzügyi divízió tavalyinál jobb teljesítménye egyaránt szerepet játszik majd a várakozások szerint.A menedzsment ugyanakkor arra is figyelmeztette a befektetőit, hogy a nyersanyagárak várható emelkedése a korábban előre jelzett 300 millió euró helyett 500 millió euró hatással lehet a cégcsoport eredményére, míg a rendkívül erős euró szintén kedvezőtlen hatással lehet az eredményekre. A cégcsoport vezetése beszélt arról is, hogy igyekeznek felkészülni arra, hogy a használt dízelautók ár a jövőben esni fog. Éppen ezért a Daimler pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó leányvállalata 100 millió eurós céltartalékot képzett mérlegében, így próbálva bebiztosítani magát a lízingelt Mercedesek árcsökkenésével kapcsolatos kockázatok ellen. Korábban egyébként beszámoltunk már arról , hogy hasonló lépést tett a Volkswagen csoport is, ahol szintén 100 millió eurót különítettek el erre a célra.A befektetők szemlátomást nem jöttek lázba a Daimler negyedéves beszámolójától, a vállalat árfolyama 0,3 százalékot emelkedett a csütörtöki záráshoz képest.