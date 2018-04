A Daimler vezére nem tart ellenséges felvásárlástól

Nem tapasztaltunk semmilyen ellenséges átvételi szándékra utaló jelet így nincs is rá semmi okunk, hogy felkészüljünk egy ilyen akció kivédésére

Li Shufu februárban jelentette be , hogy kilenc milliárd dollárért felvásárolta a Daimler részvényeinek a 9,7 százalékát és ezzel a konszern legnagyobb részvényesévé lépett elő.Dieter Zetsche közölte, hogy a kínai befektető biztosította cégét afelől, hogy nem kívánja tovább növelni részesedését.- fogalmazott újságírói kérdésre adott válaszában a Pekingi Autószalonon.Hozzátette, a Daimler egyelőre nem tervezi ipari együttműködés kialakítását Li Shufu autógyárával, a Zhejiang Geely Holdinggal, mert már van egy közös vállalkozása a BAIC autógyárral.A kínai autóipari befektető részesedésvásárlása a Daimler konszernben komoly aggodalmakat ébresztett Németországban amiatt, hogy esetleg kínai kézbe kerülhetnek az ország "legféltettebb kincsei". A legnagyobb Daimler-pakett megszerzése pedig azért is kavart nagy vihart a közvéleményben, mert a részvények felvásárlása során semmilyen jelentési küszöböt nem kellett átlépni, így a kész tény bejelentése teljesen felkészületlenül érte a részvényeseket.A Li Shufu tulajdonában lévő Zhejiang Geely Holding vásárolta fel a svéd Volvo Cars autógyárat, valamint a londoni fekete taxikat gyártó LEVC vállalatot is. A kínai befektető tulajdonában van még a hongkongi tőzsdén jegyzett Geely Automobile Holdings is, amely a Volvo Trucks teherautógyárban vásárolt részesedést.