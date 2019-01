A Ford padlógázzal száguldott Magyarországon

Tavaly is látványosan nőtt a magyar autópiac

Tavaly 136 601 új személyautót adtak el Magyarországon, ami 17,5 százalékkal több, mint amennyit 2017-ben regisztráltak be, ezzel folytatódott az évek óta látható trend, évről-évre egyre több autót adnak el Magyarországon, persze még messze vagyunk a válság előtti, évente több mint 200 ezer darabos eladástól.

A legtöbb autót a Suzuki adta el, több mint 19 ezret, a márka piaci részesedése ezzel 14 százalék volt. A lista második helyén a Ford állt 13 653 eladott új személyautóval és 10 százalékos piaci részesedéssel. Őket követte a Skoda, az Opel, a Volkswagen és a Toyota, egyaránt tízezer darab feletti értékesítésekkel.

A Ford uralja a kishaszonjárművek piacát

Mindenképpen el kell mondani azt is, hogy a Ford a kishaszonjármű kategóriában 6102 darab járművet értékesített, amellyel egyrészt közel 27 százalékos piacrészesedést könyvelhetett el tavaly, másrészt a szegmensben ismét piacvezető volt Magyarországon. Az autóeladásokat és a kishaszonjárművek értékesítését együttesen nézve pedig mindenkinél több, 19 755 járművet adtak el Magyarországon.A személyautók esetében az eladások növekedését érdemben segítette az a 10 új vagy teljesen megújult modell, amelyeket a márka tavaly mutatott be Magyarországon. Köztük volt az általunk is tesztelt vadonatúj Focus is, amely június óta elérhető a magyar Ford márkakereskedésekben. Továbbá a megújult Mustáng is, amelynek több változatát szintén kipróbáltuk 2018-ban. A kishaszonjármű eladások megugrásában pedig fontos szerepe volt a Ford Rangernek, a Transitnak és a megújult Transit Customnak.

A hazai sikereinket elsősorban annak köszönhetjük, hogy a Ford nemcsak néhány szegmensben kínál jó ár-érték arányú, a legmodernebb technológiával felszerelt kiemelkedő minőségű modelleket. A gépjármű szegmensek talán legszélesebb spektrumát fedjük le, és szinte minden kategóriában az elsők között szerepelnek modelljeink. A Ford már nemcsak a hagyományosan erős Transit-kategóriában kimagasló, de vezetjük a pick-upok és a sportautók eladási listáját is. Sőt, az új Focus 2018-as év bevezetésével a flottavásárlóink igényeit is egy új, magasabb minőségi szinten tudjuk kielégíteni.

Idén is folytatódik a modelloffenzíva

A fenti értékesítési adatokkal kapcsolatban Szamosi Viktor, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta:Tavalyhoz hasonlóan idén is folytatódik a Ford modelloffenzívája: a személyautó piacra május körül érkezik majd a Mustangból már ismert 2.3 Ecoboost motor 280 lóerős változatával szerelt Focus ST 5 ajtós és kombi kivitelben. Idén érkezik a megújult Mondeo, mely hibrid változata kombi kivitelben is elérhető lesz. A legnagyobb dobást azonban az év végére tartogatja majd a Ford, amikor is SUV családjába érkezik számos megújult, vagy éppen Európában most először bemutatkozó modell, köztük a vadonatúj Kuga, és az eddig csak a tengerentúlon kapható Explorer legújabb változata is. Az újdonságoknak ezzel még koránt sincs vége, hiszen idén várható a Craiovában készülő újabb B platformos kis SUV, sőt az 2019 végén bemutatkozó teljesen elektromos új Ford SUV is, melyhez az ihletet a Mustang adta.A haszongépjármű piacon ugyancsak izgalmas év várható a Fordnál, hisz érkezik a megújuló Ranger mellett a különleges, tereprallyra termett Ranger Raptor is. A városi áru- és személyszállításban pedig a megújuló Transit-modellek és az ősszel érkező, környezetbarát Transit Custom PHEV segít, mely 1.0 Ecoboost motorja mellett hálózatról tölthető akkumulátora akár 50 kilométer tisztán elektromos használatot is lehetővé tesz majd.