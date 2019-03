A Ford több ezer dolgozójától válik meg Németországban

Érdekel, hogy látják a szakemberek az európai autógyártás jövőjét? Jelentkezz még ma a Járműipar 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Ford még januárban jelentette be, hogy hatalmas átalakításokra készül Európában, amelynek keretében elbocsátásokra, esetleges gyárbezárásokra és a modellpaletta karcsúsítására is sor kerülhet.Ennek a tervnek a részeként a Ford most bejelentette, Németországban több mint 5000 dolgozójuktól válnak meg és leépítések lesznek az Egyesült Királyságban is. Az amerikai autógyártó hozzátette, még nem határozták meg, hogy a szigetországban mekkora leépítést fognak végrehajtani.A vállalat ismét beszélt arról is, hogy a jelenleg elérhető modellpalettájukat átalakítják, amelynek következtében a kevésbé jövedelmező modellek gyártása meg is szűnhet. Konkrét példaként a saarlouisi üzemben készülő C-Max gyártásának tervezett beszüntetését említették, amely helyett a nyereségesebben értékesíthető SUV-modellekre vagy éppen a haszongépjárművekre koncentrálnának a jövőben.A Ford igyekezete nem véletlen, régóta hatalmas nyomás nehezedik ugyanis a menedzsmentre, hogy kezdjen végre valamit a veszteséges európai operációjával. Főleg azóta, hogy a nagy amerikai rivális, a General Motors sikeresen értékesített az évtizedekig veszteségesen működő Opel márkáját a francia PSA csoportnak. De van más oka is annak, hogy ilyen lépéseket hajt végre a Ford, ígéretet tettek a befektetőiknek, hogy az európai operációjuk üzemi marzsa el fogja érni a 6 százalékos szintet hosszútávon.