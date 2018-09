A gyártás pokla után újabb bugyor vár a Teslára

Sajnálom, a gyártás pokla után a kiszállítás és logisztika pokla vár ránk, de ez a probléma sokkal könnyebben kezelhető. Nagyon gyorsan haladunk. Rövidesen megoldást találunk rá

- jelentette ki Musk a Twitteren egy vásárló kérdésére reagálva, aki szerette volna tudni, hogy mikor kaphatja meg végre az autóját.Musk egyébként korábban jelezte, az új Model 3 megrendelőinek sokkal hosszabb várakozási idővel kell számolniuk, mint azt korábban jelezték. Ennek hátterében pedig az áll elsősorban, hogy jelentősen megnőtt a kiszállításra váró járművek darabszáma az Egyesült Államokban.A Tesla vezére egyébként nem véletlenül állítja, hogy kezdik maguk mögött hagyni a gyártás poklát, a második negyedéves beszámolóból ugyanis kiderült, sikerült elérni a heti 5000 darabos gyártást a vállalatnak a Model 3 esetében. Ez a szám ráadásul mostanra sokkal magasabbra is emelkedhetett, a Bloomberg legutóbb augusztus végén számolt be arról, hogy a Tesla már heti 6 278 darab Model 3 előállítására is képes lehet. Mindennek köszönhetően a harmadik negyedév során már 50-55 ezer Model 3 készülhet, amely mintegy 75-92 százalékos növekedést jelentene a második negyedévhez képest.A befektetőket szemlátomást nem örülnek Musk Twitteren küldött válaszának, az amerikai tőzsdék nyitása előtti kereskedési szakaszban már 289 dolláron forognak a Tesla papírjai, amely egyben azt is jelenti, hogy 2 százalékot csökkent a cég árfolyama a múlt pénteki zárásához képest.