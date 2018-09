A hideg időjárás miatt már be is indult a téli kerékcsereszezon

Felméréseink alapján minden évben lesznek olyanok, akik nem cseréltetik le nyári abroncsainkat, pedig télen ez komoly kockázat az autóban közlekedőkre nézve

Az autósoknak számolniuk kell azzal is, hogy az idei évben mintegy 5 százalékkal drágultak a gumiabroncsok egyrészt a forint árfolyama, másrészt a gyártáshoz szükséges alapvető nyersanyagok - szénszármazékok, a szintetikus és természetes gumi, valamint az acél árának - újabb világpiaci növekedése miatt. Így két év alatt a szektorban tapasztalt áremelkedés mértéke egyes termékeknél elérheti a 10 százalékot is.- hangsúlyozta Pollák Péter, az Abroncs Kereskedőház kereskedelmi és marketingigazgatója.A cserét az is indokolja, hogy a csúszós úton a nyári gumival felszerelt autónak háromszor annyi fékútra van szüksége, mint a téli abroncsokon futó gépkocsiknak. Ezen kívül figyelmet kell fordítani az abroncs profilmélységére is. Egy új, személyautóra tervezett abroncs esetében a profilmélység 6-12 milliméter között van, viszont a 4 milliméter alatti mintázat mélységű téli abroncsok veszítenek tapadásukból hóban, latyakban.A hidegben egyébként nemcsak a havazás miatt célszerű téli abronccsal járni, hanem azoknak a hideg időjáráshoz kifejlesztett speciális anyagösszetétele miatt. A nyári abroncs a télinél keményebb anyagból készül, hogy az 50-60 fokra hevült aszfalton is jól funkcionáljon. A hideg útburkolaton viszont kevésbé tapad, így nem biztonságos.