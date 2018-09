A magyar autótulajdonosok is pert indítanak a Volkswagen ellen

Megszületett a döntés, a Volkswagen-dízelbotrányban érintett hazai autótulajdonosok is perre vihetik ügyüket a német konszern ellen

Azt viszont elárulta, hogy eddig csaknem 300-an jelentkeztek a pertársaságba, amelyet megfelelő létszámnak tartottak ahhoz, hogy belevágjanak a jogi eljárásba.

A befektetők is perelnek

- mondta a portálnak a pertársaságot segítő, Az Autómagazin egyik alapító-szerkesztője, Surányi Péter. Hogy pontosan mikor adják be a papírokat, mikor kezdődik el az eljárás, még nem tudta megmondani.Surányi Péter beszélt arról is, hogy további autótulajdonosok jelentkezését várják, hiszen nagyon sokan érintettek. Idehaza mintegy 50 ezer autóba került olyan szoftver, amelyet arra terveztek, hogy a segítségével kijátszhassák a káros-anyag-kibocsátási teszteket.Néhány héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy A braunschweigi legfelsőbb bíróságon hétfőtől mintaper indul a Volkswagennel szemben, amelyben arról döntenek majd, hogy kell-e kártérítést fizetnie az autógyártónak azoknak a részvényeseknek, akik a dízelbotrány kirobbanását követő árfolyamzuhanás miatt veszítettek Volkswagen-befektetésükön.A perben az egyik oldalon a Volkswagen korábbi nagyrészvényese, a német takarékszövetkezetek alapkezelője, a Deka Investment áll, vele szemben a másik oldalon a Volkswagen. A perben a Deka ügyvédje azt igyekszik bebizonyítani, hogy a Volkswagen vezetői már jóval azelőtt tudtak a csalássorozatról, hogy a botrány kirobbant volna, erről azonban nem értesítették időben a Volkswagen részvényeseit.A Deka 200 millió euróra perelte a Volkswagent, de a tét ennél jóval nagyobb, ugyanis a mostani per egy mintaeljárás lesz, amelyben a végső ítélet más felperesekre is vonatkozik majd, addig, amíg a Deka pere zajlik, az ő perüket felfüggesztik, a perekben összesen 3500-an vesznek részt, összesen 1640 perről van szó, a felperesek összesen 9,5 milliárd eurót követelnek a Volkswagentől, ilyen nagy összegre még soha nem pereltek német vállalatot.A felperes ügyvédje optimista, több bizonyítékuk is van ara, hogy a Volkswagen menedzsmentje nem időben értesítette a részvényeseket a csalásról, a Volkswagen viszont minden vádat tagad. A per akár évekig elhúzódhat.