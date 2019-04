A Magyar Közút máris figyelmeztet - Pedig hol van még a hosszú hétvége

A fentiek alapján a közlekedők elsősorban csütörtöktől az M1-M0-M3/M35 és az M1-M0-M5 nyugat-keleti irányú forgalma növekedhet számottevően, illetve a Románia, Ukrajna felé vezető nem gyorsforgalmi utak közül a 4-es főút forgalma erősödhet érdemben.

Az Útinform szolgálatának eddigi tapasztalatai szerint a belföldi forgalom már április 18-án, csütörtök déltől megerősödhet, tekintettel arra, hogy már április 19-én, Nagypénteken munkaszüneti nap lesz. A nemzetközi átmenő forgalom nagysága szintén április 18-ától növekedhet meg érezhetően. Ráadásul az április 19-ét követő péntek az ortodox húsvét kezdete, így a nyugat-kelet irányú forgalom, különösen Ukrajna, Románia, Szerbia felé még erősebb lehet. Az ünnepek végén várhatóan a visszafelé tartó forgalom jobban eloszlik, de főleg a főváros irányába valószínűleg így is telítettebb sávokon közlekedhetnek majd az autósok vasárnap vagy hétfőn.Tekintettel arra, hogy az M1-es autópálya Tatabánya környéki szakaszán sávelhúzásos terelés mellett zajlanak a gyorsforgalmi út felújítási munkái a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, illetve az M0 déli szektorának fejlesztési munkái a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lebonyolításában, ezért ezen a két útszakaszon szinte biztosan jelentős torlódások alakulhatnak ki. Ugyanakkor néhány héttel ezelőtt a közútkezelő az M0-M5 csomópontjában kapacitásnövelő fejlesztést hajtott végre, hogy a húsvéthoz hasonló nagyarányú ünnepi forgalom okozta torlódásokat mérsékelhesse ezeken a frekventált útszakaszon.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívja a közlekedők figyelmét arra is, hogy a következő napokban is körültekintően vezessenek, a telítettebb gyorsforgalmi- és főutakon tartsák be a megfelelő követési távolságot, hogy elkerülhessék a ráfutásos baleseteket, számoljanak hosszabb menetidővel és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform szolgálatának weboldalán , de érdemes navigációs alkalmazásokat is használniuk az optimális útvonaluk megtervezéséhez.