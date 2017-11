A Mercedes felveszi a kesztyűt - Érkezik az elektromos Vito, Sprinter és Citan

Jön az elektromos Vito, Sprinter és Citan

Amerikában is mozgolódik a Daimler

A német luxusautó-gyártó ígérete szerint 2018 második felében piacra dobja majd a Mercedes Vito tisztán elektromos változatát, amely egyetlen töltéssel 150 kilométer megtételére lesz képes és alapára 39 990 euró lesz. Az eVito után pedig a Sprinterből készülhet majd tisztán elektromos változat, amely 2019-ben jelenhet meg a piacon. A Daimler közleményében azt is elárulta, hogy az eVito és a Sprinter csak a kezdett, a Citanból is készülhet majd elektromos változat.A németek még szeptemberben jelentették be, hogy a United Parcel Service (UPS) lesz az első kereskedelmi vásárlója elektromos teherautójuknak, amelyet leánycégük, a Mitsubishi Fuso gyárt. Az eCanter elektromotorjának teljesítménye 185 kW, míg akkumulátorkapacitása 70 kWh. Utóbbi a jármű aktuális súlyától és a felhasználás körülményeitől, módjától függően akár több mint 100 kilométeres hatótávolságot is képes biztosítani.A Daimler az első két évben csak 500 darabot akar értékesíteni az eCanterből, ennek oka az, hogy rövid időn belül még hatékonyabb és még olcsóbb teherautókkal akarnak megjelenni a piacon. Az eCanter gyártása egyébként idén januárban kezdődött meg Portugáliában és Japánban.

Forrás: Daimler