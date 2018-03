A német taxisok és szállítók is a dízeltiltás miatt aggódnak

A szállítmányozási és logisztikai piac aktualitásai kerülnek terítékre a Portfolio április 19-ei Smart Logistics konferenciáján. Ne maradj le róla, jelentkezz még ma! ÁTTEKINTÉS

Pánikról ugyan szó sincs, de nagy nyugtalanság uralkodik az ágazatban

A bírósági döntés a német személyfuvarozási szakmában is nagy nyugtalanságot keltett.

A döntés még sértheti is a mindenkit megillető mozgásszabadságot a belvárosokban

Nem hinném, hogy számottevő hatással lenne az üzleti modellünkre, hiszen jelenleg is alig van dízelautó a flottánkban

- fogalmazott Frank Huster.Hozzátette, a dízeljárművek belvárosi kitiltása esetén mentességre lenne szüksége a szakmának. Az önkormányzatoknak méltányosságot kellene gyakorolniuk. A legnagyobb aggodalmunk az, hogy kivétel nélkül mindenkire és mindenre tilalmat rendelnek majd el.A német szövetségi közigazgatási bíróság február végén mondta ki, hogy az önkormányzatoknak a levegő tisztaságának védelme érdekében a dízeljárművek belvárosi használatának a tilalmát is jogukban áll elrendelniük. Egy ilyen intézkedés azonban csak a legutolsó eszköz lehet.- mutatott rá Michael Müller, a német taxi- és bérautó vállalatok szövetsége, a BZP igazgatója.Szerinte elsősorban azért, mert "elektromos autókra átállni manapság egyáltalán nem olyan egyszerű dolog." Ehhez először is az autóiparnak kellene megfizethető váltási opciókat nyújtania, másrészt az önkormányzatoknak is teljes lefedettséget biztosító elektromos töltőállomás-hálózatról kellene gondoskodnia.Felismervén az elektromos járművekben rejlő előnyöket, a csomagküldő vállalatok már régen elébe mentek a problémának, amit a környezetszennyező járművek esetleges belvárosi kitiltása jelenthet. A Deutsche Post DHL flottájában például már 5500 saját fejlesztésű és gyártású elektromos furgon üzemel.A konkurense, a Hermes pedig 2020-ig 1500 elektromos furgont tervez szolgálatba állítani. Céljuk minden német nagyváros ellátásának a biztosítása elektromos furgonokkal 2025-ig.A taxi- és logisztikai vállalatokkal ellentétben a bérautó vállalatok egyáltalán nem aggódnak a dízelek belvárosi kitiltása miatt.- mondta Stefan Meininghaus, a Buchbinder bérautó szolgálat igazgatója. A Hertz és Sixt bérautó szolgáltatóknál pedig vannak ugyan viszonylag nagy számban dízelautók is, ezek azonban megfelelnek a legújabb, legszigorúbb kibocsátási normáknak.