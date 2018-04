A pokolban ég a Tesla - Musk nagy húzása hozhatja el a feltámadást

Záporoztak a rossz hírek - Zuhant a Tesla

Az utóbbi időben csak úgy záporoztak a Teslával kapcsolatos rossz hírek, amelyek hatására az amerikai elektromosautó-gyártó árfolyama több mint 15 százalékot zuhant. A legfrissebb értékesítési és gyártási statisztikák, valamint a menedzsment ígéreteinek köszönhetően viszont erőteljes felpattanás következett be a vállalat piacán. Alábbi összefoglaló cikkünkben az elmúlt hetek legfontosabb eseményeit gyűjtöttük össze, illetve arra kerestük a választ, hogy érdemes-e most beszállni a Teslába.

Az egész szektort büntették - A Tesla és a Facebook kapta a legnagyobb pofont

A Tesla március elején ismerte el , hogy, az ideiglenes lépésre azért volt szükség, hogy az időközben elvégzett átalakításoknak köszönhetően hatékonyabbá, gyorsabbá válhasson az új modell termelése. Az esettel kapcsolatban hangsúlyozta a vállalat, hogy egyáltalán nem szokatlan, sőt, valójában gyakori jelenség a gyártásuk felfuttatása során. A leállás híre viszont erősítette azokat a félelmeket a piacon, amelyek szerint a Tesla csak a tervezettnél lassabb ütemben tudja majd felfuttatni az új modelljének előállítását.Néhány nappal később aztán a Tesla egyik mérnöke állította azt a CNBC-nek , hogyEgy másik alkalmazott pedig arról vallott, hogy a sok hibás alkatrész miatt nem tudja teljesíteni a Tesla a Model 3-al kapcsolatos határidőket. A teljes sztori kedvéért azért azt is elmondták, hogy minden egyes járművet mintegy 500 tesztnek és vizsgálatnak vet alá a Tesla, mielőtt a piacra dobja őket, a hibák jelentős része ezek alatt a tesztek alatt bukik ki.A Tesla-papírok igazi mélyrepülése viszont az után kezdődött el, hogyA tulajdonos járművével egy betonfalnak csapódott, azt viszont sokáig nem lehetett tudni, hogy be volt-e kapcsolva az Autopilot funkció, vagy manuálisan irányította azt. A választ pár nappal később a Tesla adta meg, a cég hivatalos közleményében jelezte , hogy az ütközés előtt kapcsolta át önvezető módba az autóját a sofőr, aki a becsapódás előtt hosszú másodpercekig nem fogta a kormányt. A cég azt is elárulta, hogy a baleset előtt a sorőrnek 5 másodperc, illetve 150 méter állt rendelkezésére, hogy észrevegye a betontömböt és elkerülje a balesetet. Ez persze senkit nem érdekelt, néhány nappal korábban ugyanis az Uber egyik önvezető autója gázolt halálra egy szabálytalanul közlekedő gyalogost. Így a piaci szereplők különösen érzékenyen reagáltak arra a fejleményre, hogy ismét halálos áldozatott követelt a gépi irányítás.Ezt követően az egyik nagy hitelminősítő,arra hivatkozva, hogy a Model 3-as termelésében jelentős elmaradás mutatkozik.A hitelminősítő azt is előrevetítette, hogy a Teslának a finanszírozási igénye miatt további 2 milliárd dolláros forrást kell bevonnia a közeljövőben. A Moody's külön kitért arra, hogy a Tesla ugyan 3,4 milliárd dolláros likviditással rendelkezik, viszont ez a pénzmennyiség nem elégséges ahhoz, hogy az alábbi kiadásokat fedezze. (1) A vállalat normál működésének biztosításához hozzávetőlegesen 500 millió dolláros készpénzállományra van szüksége, (2) a Tesla korábban bejelentette, hogy idén mintegy 2 milliárd dollárt fordít majd beruházásokra, a gyártókapacitásának bővítésére, (3) a cég által kibocsátott átváltoztatható kötvények miatt pedig 1,2 milliárd dolláros kiadása fog keletkezni 2019 elején. De nem csak a Moody's vélte úgy, hogy a Tesla hamarosan tőkét emelhet, a Jefferies elemzői szerint a vállalat idén 2,5-3 milliárd dolláros friss forrás bevonására kényszerülhet annak érdekében, hogy finanszírozni tudja a Model 3 gyártásának felfuttatását. És hasonló véleményt fogalmazott meg több Wall Streeti szereplő is az utóbbi időben., az elemzőház régóta az egyik legoptimistább a Tesla részvényeivel kapcsolatban, kitartóan ajánlja vételre a cég papírjait. Március végén ajánlásukon nem is változtattak,Elemzésükben ugyanakkor kitértek arra, hogy véleményük szerint a Tesla árfolyamának zuhanásában olyan tényezők játszottak kulcsszerepet, mint a technológiai cégek piacán bekövetkezett erőteljesebb korrekció, az utas-biztonsággal kapcsolatos aggodalmak - amelyek szigorúbb szabályozói környezethez vezethetnek -, és a Model 3 gyártásával kapcsolatos problémák. Ezek a tényezők viszont az elemzőház szerint lényegtelenek és nem befolyásolják érdemben azokat a pozitív folyamatokat, amelyek hatására a Tesla pozíciója tovább erősödhet hosszú távon.Ezek után már csak hab volt a torta tetején, amikor a Tesla bejelentette , 123 ezer darab Tesla Model S-t hívnak vissza, mert kiderült, a 2016 áprilisa előtt gyártott autókban a kormányműben van egy csavar, ami korrodálódhat télen a felsózott utakon. A gyártó ugyan jelezte, mindössze az autók 0,02 százalékánál észlelték a gondot, de ez a befektetőket nem hatotta meg, tovább adták a cég részvényeit.Valószínűleg minden mindegy alapon Elon Musk, a Tesla vezére egy nagyon erős áprilisi 1-i poént engedett meg magának, a Twitteren a vállalat csődjével viccelődött . Ezzel egyébként John Thompson kijelentését akarhatta kifigurázni, a Vilas Capital Management szakembere pár nappal korábban ugyanis azt írta befektetőinek, hogy nyilvánvalóan a csőd szélén áll a Tesla.Érdemes arról is beszélni, hogy a Facebook-botrány miatt a befektetők az elmúlt hetekben keményen büntették a technológiai cégek papírjait. Részben ez is rányomta a Tesla szereplésére a bélyegét, ugyanakkor az elektromosautó-gyártó látványosan alulteljesítő volt. A technológiai cégeket magába tömörítő Nasdaq értéke csupán 3 százalékot esett, míg a Tesla és a botrányba keveredett Facebook egyaránt 15-15 százalékot veszített az értékéből év eleje óta.

Zuhanás után feltámadás

A rengeteg rossz hír után végre kicsit fellélegezhettek a Tesla befektetői kedden, a vállalat ugyanis rekord első negyedéves értékesítésről számolt be és közölte, közel 35 ezer autót sikerült legyártania az év első három hónapjából, amelyből 9766 darab volt Model 3-as. Ráadásul elárulták azt is, hogy a negyedév legutolsó hetében már 2020 darab Model 3 legyártására voltak képesek. Ez elmaradt ugyan a korábban beharangozott heti 2500 darabos gyártástól, de bizakodásra adhatott okot.

Főleg úgy, hogy a cég menedzsmentje egyben azt is jelezte, az új modell termelése nagyon gyorsan fel fog pörögni majd, így tartható a korábban többször megerősített cél, amely szerint a második negyedév végére heti 5000 darab Model 3 legyártására lesznek képesek. A befektetők cégbe vetett hitét az is erősíthette, hogy Musk bejelentette, a legtöbb figyelmét a Model 3 gyártására fogja fordítani és viccesen megjegyezte, visszatér a fremonti gyárba aludni. Ez a gyakorlatban egyébként azt fogja jelenteni, hogy személyesen irányítja majd az új modell gyártását. A papírok így a korábbi mélyrepülés után több mint 6 százalékot erősödtek a nap végére.

Olcsó vagy drága a Tesla?

A Teslától idén még mindig nem várnak nyereséget a Reuters által megkérdezett elemzők, a vállalat először 2019-ben termelhet profitot. Éppen ezért a 2019-re és 2020-ra vonatkozó előrejelzések alapján igyekeztünk véleményt mondani arról, hogy vajon olcsók vagy drágák a vállalat papírjai. A hagyományos autógyártókkal történő összehasonlítás helyett viszont más, a Nasdaq részvényindexben szintén szereplő technológiai cégek - konkrétan a FAANG-részvények - árazásához hasonlítottuk a Tesláét. Az elektromosautó-gyártó 128-as P/E-vel forog a 2019-re vonatkozó EPS-el számolva, amely extrém-magas még egy olyan peer groupban is, ahol az elmúlt hónapokban eszeveszett ralit produkáló Amazon és Netflix is szerepel. Azt viszont mindig érdemes elmondani, hogy a tőzsde a jövőt árazza, vagyis az extrém értékeltséget részben magyarázhatja, hogy a piaci szereplők valóságos profitrobbanásra számítanak a vállalatnál a következő években.

Mit mutat a technikai kép?

A Portfolio Trader csapata az ügyfelek részére február 20-án küldött ki egy, a Tesla árfolyamesésére játszó short ötletet a 335-345 dolláros tartományból, és az ötlet minden célára, még a legutolsó 265 dolláros is teljesült. Ezt a technikai elemzés oldaláról vezettük le, így az elmúlt hetek esése egyáltalán nem volt meglepő. A tavaly szeptemberi 390 dolláros csúcspontnál egy öthullámú emelkedés zárult le 2016 februárjától nézve, így teljesen racionális várakozás volt egy nagyobb háromhullámú korrekció. Jelenleg az (Y) korrekciós hullám befejező részén lehet az árfolyammozgás, amit sokszor a (W) hullám 100,0-123,6%-os Fibonacci kiterjesztésével szoktunk megkapni, és ez most a 263 - 241 dolláros tartományba mutat (eddig 244,60 dollár volt a mélypont). Ráadásul több fontos technikai szint is ebben a zónában fut össze. A 200 hetes mozgóátlag 254 dollárnál található, a 2016. februári mélyponttól behúzható emelkedő trendvonalra esett a héten az árfolyam, illetve a 142 - 390 dollár közötti emelkedés 61,8%-os Fibonacci szintje 237 dollár környékén van. Ha mindezeket egymás mellé rakjuk, akkor jó eséllyel a 235 - 250 dolláros tartományban potenciális mélypont alakulhat ki a Teslában, és újra felfelé veheti az irányt az árfolyam. A meghatározó emelkedő trend sérüléséről, és az esetleges nagyobb trendfordulóról akkor beszélhetnénk, ha az árfolyam 200 dollár alá esne.

Klikk a képre!

Konklúzió

A Tesla nehéz heteken van túl, a technológiai szektorral, az önvezető technológiával, valamint a vállalattal kapcsolatos negatív hírek, események miatt jelentősen csökkent az árfolyama az év eleje óta. A Model 3 gyártásának felpörgetése, illetve Elon Musk húzása viszont újra reményt adhat a befektetőknek. A technikai kép alapján akár lehet fantázia abban, hogy valaki most szálljon be a vállalatba, de azt mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a nagyobb korrekció után is drágák a Tesla-papírok.