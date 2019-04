A Renault-nak is fáj a globális autópiac lassulása

A globális járműpiac lassulása kedvezőtlenül hatott a Renault csoport értékesítésére is: a francia autógyártó 908 ezer járművet értékesített globálisan 2019 első negyedévében, amely 5,6 százalékos visszaesését jelentett 2018 azonos időszakához képest. A Renault eladásai ugyan 2 százalékkal nőttek Európában, vagyis a legmeghatározóbb autópiacán, de ez is kevés volt ahhoz, hogy ellensúlyozza az eurázsiai (-4,4%), az amerikai (-5,3%), az afrikai-közel-keleti (-30,5%) és az ázsiai-csendesóceáni (-18,1%) régió gyenge teljesítményét. Az afrikai-közel-keleti régió látványos visszaesésével kapcsolatban azt ugyanakkor mindenképpen el kell mondani, hogy ebben az iráni autóeladások megszüntetése fontos szerepet játszott. Az autógyártó tavaly augusztusban döntött úgy az amerikai szankciók bevezetését követően, hogy megszünteti az autóeladásait az országban.A visszaeső járműeladások, a kedvezőtlen devizahatás és a partnereknek történő értékesítés egyaránt kedvezőtlenül hatott a Renault árbevételére, amely 10,9 milliárd euró volt 2019 első negyedévében, amely 6,3 százalékos csökkenést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A Renault csoporthoz tartozó AutoVAZ árbevétele viszont 767 millió euróra, míg a pénzügyi divízió árbevétele 844 millió euróra emelkedett. Előbbi 7,1 százalékos, míg utóbbi 6,4 százalékos növekedést jelentett 2018 első negyedévéhez képest. Mindezek együttes hatására a Renault csoport árbevétele 12,5 milliárd euró volt, amely 4,8 százalékos csökkenést jelentett az előző év azonos időszakához képest.A menedzsment beszélt a 2019-es várakozásairól is: ezek szerint változatlan devizaárfolyamok esetén nőhet a cégcsoport árbevétele, üzemi szinten pedig 6 százalékos profitrátával számolnak. Mindezt úgy érhetik el, hogy a franciák várakozása szerint a globális járműpiac 1,6 százalékkal lassulhat 2019-ben.A menedzsment várakozásait szemmel láthatóan kedvezően fogadták a befektetők, a Renault árfolyama 3,5 százalékot erősödött a csütörtöki záráshoz képest, így jelenleg 61,7 eurón forognak a cég papírjai.