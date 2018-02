A szlovák Jaguár-gyár kínja Magyarországnak is fájni fog

A lap beszámolója szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy az év második felében megkezdődik a termelés a nyitrai Jaguar Land Rover-autógyárban is, ahová vadásszák az embereket.Északi szomszédunk mellett a fejlett beszállítói hálózat miatt döntöttek, Nyitra pedig a kedvező infrastrukturális adottságok okán volt vonzó helyszín. Csak épp azzal nem számoltak az angolok, mennyire nehéz lesz szakembert találni. Ezért is mondta Juraj Sinay, hogy külföldről kell munkásokat hozni. Októberben a Jaguar Land Rover Slovakia autógyártó vállalat, ahol 2800-an fognak dolgozni, munkaerő-toborzó kampányba kezdett: 1000 új állás várt betöltésre, nagy részüket, több mint 800-at a gyártásban létesítenék. Még most is tele vannak a cég hirdetéseivel az állásközvetítő portálok.Az Audi Hungária Független Szakszervezet elnökhelyettese, Csalogány György szerint nem valószínű, hogy tőlük szakmunkások mennének át az új nyitrai üzembe. Korábban volt példa rá, hogy szlovákiai autógyárakba szerződtek át Győrből, ám manapság már nem jellemző, mivel az Audinál most megfizetik a dolgozókat.Ezzel egyetért Kiss László, az Esztergomi Gépjárműgyártók Független Szakszervezetének elnöke is, aki elmondta: korábban számtalan suzukist csábított el a zsolnai Kia-gyár is. Majd hozzátette, biztos, hogy Nyitrára is szerződnek át a Magyar Suzuki Zrt.-től, ám nemcsak Esztergomból, hanem Komáromból és Tatabányáról is lesznek olyanok, akik a Jaguarnál fognak dolgozni. Véleménye szerint nincs ebben semmi meglepő, kint jobban fizetnek, megéri akár ingázni is.A szakszervezeti elnök arról is beszélt, hogy két éve a túlórákkal együtt havi nettó 165 ezer forintot lehetett hazavinni, ami az idén azért biztosan több, de még jóval elmarad a szlovák autógyárak bérétől, ahol 1000 eurót (310 ezer forint) könnyedén megkaphat a szalag melletti munkás.