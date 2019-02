A Tesla mindent felforgathat - Musk önvezető autókat ígér az év végére

A Tesla vezérének szavai hidegzuhanyként érhetik a rivális autógyártókat, az önvezető autózásban ugyanis senki nem jutott még olyan messzire, mint amiről Elon Musk beszél. Azt eddig is lehetett tudni, hogy gőzerővel folynak a fejlesztések a vállalatnál az önvezető autózás területén és az Autopilot rendszer újabb verzióján dolgoznak, de most egy teljesen autonóm világot villantott fel Musk.Üzleti szempontból is hatalmas dobás lenne, egy ilyen rendszer egyrészt jelentős technológiai előnyt biztosítana más gyártók modelljeivel szemben, amelyek még inkább elavultnak tűnnének a vásárlók szemében. Másrészt a teljesen önvezető járműparkra már egy új járműmegosztó üzletágat is fel lehetne építeni, amely hatalmas bevételi forrást jelenthetne a vállalatnak. Utóbbiról Adam Jonas, a Morgan Stanley vezető járműipari elemzője már évekkel ezelőtt írt is. Jonas akkor úgy számolt, hogy az új üzlet első szakaszában 5 000 Tesla járhatja majd az utakat, amelyeket egy applikáció segítségével lehet megrendelni akkor, amikor éppen szükség van rájuk a napi közlekedés során. Ezek a járművek az előrejelzések szerint átlagosan 40 ezer mérföldet fognak megtenni évente, ami valamivel magasabb, mint egy mai bérautó futásteljesítménye. 2025-re viszont a Tesla Mobility járműflottája már 586 ezer járműből állhat, amely több mint 31 milliárd mérföldet fog megtenni egyetlen év alatt.Mielőtt azonban elragadtatnánk magunkat fontos azt is elmondani, hogy Musk nagyon szűkszavú volt. Fontos lenne tudni például, hogy a járműveik milyen környezetben, milyen távon, milyen sebesség mellett lesznek képesek az önvezetésre, hogy csak néhány dolgot említsünk. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szabályozóknak és a hatóságoknak is komoly beleszólásuk lesz abba, hogy engedik-e a Tesla önvezető járműveit a forgalomba közlekednie, és ha igen, milyen feltételekkel.