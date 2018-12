A Tesla rohamléptekben dolgozza le évszázados hátrányát - Az igazi áttöréshez viszont két dolog még hiányzik

Már most borítékoljuk, hogy 2018 egyik legnagyobb járműipari sztorija az lesz, hogy hogyan sikerül a Teslának felfuttatnia a Model 3 gyártását

- ezzel a mondattal zártuk a tavalyi TOP10-es sorozatba írt cikkünket , amiért természetesen nem jár vállveregetés, hiszen bárki, aki kicsit is követi a céggel kapcsolatos eseményeket, hozzánk hasonlóan előre láthatta ezt.Az év első fele valóban valódi kínszenvedést hozott a Teslának, a Model 3 gyártásának felpörgetése ugyanis nem a tervek szerint alakult, amiben meghatározó szerepe volt annak, hogy Elon Musk ígéretet tett arra, hogy magát az autógyártás folyamatát is forradalmasítja. A gépeket gyártó gépek víziója, a szinte teljesen automatizált gyártósor elképzelése viszont súlyos hibának bizonyult, amit a Tesla vezére is elismert. Ahogy arról is vallott egy interjúban, hogy a Model 3 gyártásának felpörgetése hatalmas erőforrásokat igényelt és úgy égették a pénzt ebben az időszakban, hogy csupán néhány hétre voltak attól, hogy a Tesla csődbe menjen.A gyártás pokla mellett ráadásul egy sor egyéb nehézséggel is meg kellett küzdenie az amerikai elektromosautó-gyártónak idén: az Autopilot miatt meghalt egy Tesla Model X sofőrje, a Moody's leminősítette a vállalatot és váltig állította, újabb forrásbevonásra fog szorulni hamarosan, hibás alkatrészek és visszahívások is lassították a gyártást és Kínában is lassan haladtak az új gyárról folyó tárgyalások. Ha mindez nem lett volna éppen elég, a Model 3 gyártásának felfuttatásával újabb problémák kerültek a felszínre, kiderült, hogy a Panasonic segítségével sem képesek annyi akkumulátort előállítani, mint amennyire az új modellekhez szükséges lenne és a gyártás pokla után egy újabb bugyor, a kiszállítás pokla várt a Tesla dolgozóira.A működésből eredő kihívások mellett szép számmal akadtak olyan problémák is, amelyeket maga Elon Musk idézett elő. Sokszor úgy tűnt, hogy míg a világ vezető autógyártói a dízelbotrány, a szigorodó tesztkörülmények, az új technológiákra történő átállás és a globális autópiac lassulásának valós problémáival küzdöttek, addig a Tesla vezére szándékosan kereste a bajt magának. Az év legemlékezetesebb esetei közé tartozott, amikor a második negyedéves beszámoló közzétételét követően úgy megsértődött néhány elemző kérdései miatt, hogy egyszerűen kidobta őket a konferenciabeszélgetésről. A legdurvább momentum viszont kétség kívül az volt, amikor egy Twitter-üzenetben bejelentette, 420 dolláron kivezethetik a Teslát a tőzsdéről, az ehhez szükséges forrás biztosított. Ezt követően pedig egy műsorban marihuanát fogyasztott a show kedvéért.A tőzsdéről történő kivezetés természetesen elmaradt, az ámokfutásnak viszont csúnya vége lett, a hatóságok nyomozást indítottak, amelynek eredményeként Musk fájdalmas alkura kényszerült az amerikai tőzsdefelügyelettel: 3 évre le kellett mondania a Tesla elnöki tisztségéről és további 20 millió dolláros büntetés megfizetésére is kötelezték. Ezt egyébként sokan nagyon enyhe büntetésnek értékelték, amelynek hátterében az állhatott, hogy Musk magáncégének, a rakétagyártással foglalkozó SpaceX-nek köszönhetően gyakorlatilag érinthetetlenné vált egy olyan korszak hajnalán, amikor az űr meghódítása gazdasági és nemzetbiztonsági szempontból egyaránt kiemelkedően fontos céljává válik Amerikának.A nehézségeken végül sikerült Elon Musknak és csapatának túllendülnie, a Tesla Grohmann Automation gyártósorainak, a Panasonic-kal történő együttműködésnek és a gyártási folyamatok átalakításának köszönhetően érdemben felpörgették a Tesla Model 3 előállítását. Olyannyira, hogy 2018 harmadik negyedévében már több mint 80 ezer autót készített a vállalat, amelyből több mint 53 ezer darab volt a Tesla új modellje.

Ezzel párhuzamosan a Model 3 értékesítése is dinamikusan növekedett, fokozatosan szorította háttérbe a rivális gyártók modelljeit, amelynek eredményeként kategóriájában a legnépszerűbb autó lett az Egyesült Államokban. Természetesen ehhez szükség volt többszázezer elővásárló türelmére is, akik hajlandóak voltak hosszú hónapokat várni az elmúlt bő 100 év legfontosabb autójára, amely technikai megoldásaival egyszerre ejtette ámulatba a sokat látott német mérnököket és érdemelte ki a valaha tesztelt legbiztonságosabb autónak járó címet.Döntően a gyártás felpörgetésének és az eladások megugrásának köszönhetően a Tesla rekord árbevételt ért el a harmadik negyedévben, ráadásul az előzetes várakozásoknál magasabb profitot tudott realizálni az új modelljén, amelyben az is fontos szerepet játszott, hogy a jármű előállításához szükséges meghatározó alkatrészeket és technológiákat házon belül tudhatják az Amerikaiak. Mindezek együttes hatására Musk ismét bebizonyította a kételkedőknek, nála jobban senki nem ismeri a vállalatát, korábbi ígéretéhez hűen masszívan nyereséges negyedévet zártak és elkerülték a piacról történő forrásbevonást, amelyre oly sokan fogadtak nagy tétekben.

Igazi áttörésről viszont csak akkor beszélhetünk majd, ha a korábbi célkitűzéseknek megfelelően a Model 3 alapváltozata tényleg 35 ezer dolláros áron forgalomba kerül és szélesebb tömegeket kiszolgálva tartósan nyereséges tud maradni a Tesla.

A java ugyanakkor még hátra van. Azt megmutatta a Tesla, hogy képes rohamléptekben ledolgozni legnagyobb versenyhátrányát a világ élvonalával szemben, vagyis képes egyre nagyobb számban jó minőségű elektromos autókat gyártani, ahogy az is kiderült, hogy a világon elsőként ezzel pénzt is tud keresni.Ez nem lesz könnyű feladat, hiszen azt már most borítékolhatjuk, hogy a globális autópiac lassulása, az esetlegesen folytatódó kereskedelmi háború, valamint a szabályozói és finanszírozási környezet változás komoly kihívások elé állítják majd Elon Musk cégét is.