A Volkswagen nem viccelt: tényleg hatalmas dobásra készülnek az elektromos autózás területén

A 2017-es eredmény alapján a Volkswagen menedzsmentje a törzsrészvények után 3,9 eurós, míg az elsőbbségi részvények után 3,96 eurós osztalék kifizetésére tesz majd javaslatot. Ez egyébként jelentős emelkedést jelent, 2016-ban 2, illetve 2,06 eurót fizettek csupán.

Az éves beszámolóból kiderült, a Volkswagen csoport rekord számú, 10,74 millió darab járművet értékesített 2017-ben globálisan, amely 4,3 százalékos növekedést jelentett 2016-hoz képest. A növekedést az európai (+2,6%), az ázsiai (+4,3%), az észak-amerikai (+4%) és a dél-amerikai (23,7%) régió egyaránt segítette. Az eladások megugrásával párhuzamosan rekord szintre, 230,7 milliárd euróra nőtt a cégcsoport árbevétele tavaly, amely 6,2 százalékos erősödést jelentett 2016-hoz képest.A Volkswagen csoport üzemi eredménye 13,8 milliárd euró volt tavaly, amely 89 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy a Volkswagen csoport üzemi marzsa a 2016-os 3,3 százalékról 6 százalékra emelkedett. A javulásban a nagyobb értékesítési volumen mellett a modell-mix drágábban értékesíthető járművek irányába történő elmozdulás, a gyártási költségek csökkentése, valamint a kínai vegyesvállalatok jó teljesítménye játszott szerepet. A cégcsoport adózás utáni eredménye 11,6 milliárd euróra emelkedett 2017-ben, míg egy évvel korábban ezen a soron 5,37 milliárd eurós eredményt értek el.A 2018-as évvel kapcsolatban a menedzsment elárulta, hogy teljes gőzzel zajlik majd a Volkswagen csoport átalakítása a korábban meghirdetett Together 2025 stratégia alapján, amelynek a középpontjában az alternatív meghajtású járművek állnak majd. Az értékesítések területén újabb rekord évre számítanak, amelyben fontos szerepet játszik majd az a 45 új vagy ráncfelvarrott modell, amit idén piacra dobnak. Ennek köszönhetően pedig a cégcsoport árbevétele 5 százalékkal növekedhet a 2017-es évhez képest, míg a cégcsoport üzemi profitmarzsa 6,5 és 7 százalék közé emelkedhet majd.A menedzsment beszélt nagyszabású beruházási programjáról is, amelynek keretében. A korábban beharangozott tervekkel összhangban ismét kitértek arra, hogy a cégcsoport 80 darab részben vagy teljesen elektromos meghajtású autót dob majd piacra 2025-ig, és közel 300 modellből készül majd elektromos változat 2030-ig.Annak érdekében pedig, hogy sikeresen végrehajthassák a tervezett elektromos autó offenzívájukat, a Volkswagen 16 gyárában fogja őket gyártani 2022 végéig, míg jelenleg csupán 3 gyárukban állítanak elő elektromos autókat.Az elektromos autók gyártásához természetesen elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű akkumulátor, éppen ezért a Volkswagen több kínai és európai akkumulátorgyártóval (Samsung SDI, LG Chem és Contemporary Amperex Technology) is leszerződött már, illetve egy amerikai céggel jelenleg is folynak a tárgyalások. A Volkswagen elmondása szerint a következő években összesen 50 milliárd euró értékben vásárol majd akkumulátorokat annak érdekében, hogy ellássa velük elektromos autóit.Az erős éves beszámoló, az optimista menedzsmentvárakozások és nagyszabású tervek ellenére a befektetők adták ma a Volkswagen részvényeit, amelyek árfolyama közel 2,5 százalékot esett a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban.