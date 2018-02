Akkorát villantott a Renault, mint még soha - És elárulták, mi lehet idén a titkos fegyverük

Erős évet zárt a Renault, a francia autógyártó 3,76 millió járművet értékesített globálisan, amely 8,5 százalékos növekedést jelentett 2016-hoz képest. Az eladások növekedéséhez az összes régió érdemben hozzájárult, a gyártó legnagyobb piacán, Európában, 1,91 millió autó fogyott, amely 5,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket.A Renault 58,7 milliárd eurós árbevételt ért el tavaly, amely 14,7 százalékos növekedést jelentett 2016-hoz képest. Ez döntően a nagyobb értékesítési darabszámnak, a modell-mix drágább autók irányába történő eltolódásának, a magasabb értékesítési áraknak és a pénzügyi divízió jó teljesítményének volt köszönhető.A vállalat rekord méretű, 3,85 milliárd eurós operatív profitot realizált, amelynek köszönhetően az operatív marzs 6,6 százalékra nőtt. A rekord profit meghaladta az elemzői konszenzust is, amely 3,65 milliárd euró volt. Mindebben komoly szerepe volt a megnövekedett eladásokon és a pénzügyi divízió jó szereplésén túl, a költségek érdemi lefaragásának is. Ezek ugyanis bőven ellensúlyozták a nyersanyagárak emelkedését és a negatív devizahatásokat.A Renault menedzsmentje természetesen beszélt a 2018-as várakozásairól, amelyek szerint nagy lehetőséget jelent majd az eladások területén az új Duster, a Renault-Nissan-Mitsubishi csoport együttműködésében rejlő szinergiák kihasználása és a fejlődő országok autópiacainak gyógyulása. Komoly kockázatokat látnak ugyanakkor a nyersanyagárak további emelkedésében és a devizamozgásokban. Mindezeket figyelembe véve ugyanakkor úgy számolnak, hogy idén tovább nőhet a Renault csoport árbevétele és a profitabilitás 6 százalék felett maradhat.A befektetők is örülnek a Renault számainak és a menedzsment optimista várakozásainak, a vállalat árfolyama több mint 3 százalékot erősödött a csütörtöki záráshoz képest.