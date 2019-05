Átadták az első elektromos Audi e-tront Magyarországon

Az Audi e-tron, a márka első tisztán elektromos hajtásrendszerű SUV-modellje, amelynek bemutatójáról mi is részletesen írtunk. A modell magyar szempontból is kiemelten fontos, ugyanis két villanymotorja, amelyek az első és a hátsó kerekek meghajtásáért felelnek, Győrben készülnek.Az elektromos motorok sorozatgyártása 2018 nyarán indult az Audi Hungariánál, amellyel kezdetét vette az elekromobilitás korszaka Győrben. A jövőben az elektromos motorok mellett elektromos meghajtású autók is készülnek majd a vállalatnál.

Balról-jobbra: Németh Árpád Ákos, az első magyarországi e-tron tulajdonos, Achim Heinfling, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke és Mátrabérci Sándor, a Porsche Hungaria Audi márkaigazgatója.