Autómegosztó szolgáltatást indít a Volkswagen

A Volkswagen a jövő év első hónapjaiban a VW márka kétezer elektromos Golf és Up! modelljével indítja el "We Share" autómegosztó szolgáltatását Berlinben. A szolgáltatást 2020-ig kiterjeszti Európa és Észak-Amerika nagyvárosaira is a cégcsoport.A Volkswagen azt is elárulta, hogy első körben 1500 darab e-Golf és 500 darab e-Up! kerül forgalomba. Ezeket a járműveket váltják majd le fokozatosan az elektromos I.D. modellcsalád járművei 2020-tól.Az utóbbi időben egyre több autógyártó dönt úgy, hogy belép az autómegosztás piacára, amely nem véletlen, ugyanis a városi lakosság egyre kisebb hányada birtokol saját gépjárművet. A kieső keresletet igyekeznek a gyártók pótolni úgy, hogy az általuk legyártott járművekből álló flottákkal kezdenek autómegosztó szolgáltatásba. Legutóbb a Renault és a Peugeot jelentette be év elején, hogy Párizsban saját autómegosztó szolgáltatásba kezdenek.