Autónként kétmillió forintot követelhetnek a dízelbotrány magyar érintettjei

A lap tájékoztatása szerint átlagosan kétmillió forint lehetne az alapja annak a kártérítésnek, amely a Volkswagen dízelbotrányában érintett hazai autótulajdonosoknak járna - ezzel számol legalábbis a károsultak érdek-képviseletére alakuló pertársaság.Surányi Péter, a több ügyvéd által létrehozott szervezet kommunikációját segítő szakújságíró a Világgazdaságnak elmondta, hogy eddig több mint 300-an vették fel a kapcsolatot a pertársasággal, az adatok feldolgozása zajlik. A károsultak jelentkezését továbbra is várják, a per a jövő év második felében indulhat meg.Magyarországra mintegy ötvenezer olyan autót hoztak be, amely a környezetvédelmi besorolása szerint tetemes adókedvezményben részesült, miközben a valóságban az engedélyezetthez képest negyvenszeres károsanyag-kibocsátást produkált - mutatott rá. Azt egyelőre titokban tartják, hogy a pertársaság alperesként kit jelöl meg.Surányi a Volkswagen által felkínált szoftverfrissítéses javítási megoldást kábításnak és altatásnak tartja. Szerinte erről a német környezetvédelmi minisztérium és a legmagasabb közlekedési szerv is kimondta, hogy semmiféle javulást nem eredményez.A Volkswagen csoport magyarországi importőre, a Porsche Hungaria Kft. (PoHu) a Világgazdaság megkeresésére leszögezte, hogy az EA 189 kódú dízelmotorok javítására vonatkozó konkrét műszaki intézkedéseket a német Szövetségi Közlekedési Hatóság teljes mértékben jóváhagyta, azt a magyar közlekedési hatóság is támogatja.A PoHu szerint a javítás eredményeképpen a károsanyag-kibocsátás olyan szintre csökken, amely teljes mértékben megfelel az előírt korlátoknak. A beavatkozás nem vezet a motorteljesítmény, az üzemanyag-felhasználás, a CO2-kibocsátás vagy a forgatónyomaték romlásához.