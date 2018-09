Az év egyik nagy dobása lehetett volna, de meggondolta magát a Volvo vezetése

Bele kell tudnunk nézni a befektetőink szemébe egy évvel az IPO után is

Még májusban számoltunk be arról , hogy az ismert kínai autómágnás, Li Shufu újabb nagy dobásra készülhet azt követően, hogy a Daimler fő részvényesévé vált. A legfrissebb pletykák ugyanis arról szóltak, hogy a Volvo tulajdonosa három befektetési bankkal is tárgyalt az autógyártó idei tőzsdei bevezetéséről. A Financial Timesban most megjelent cikkből viszont kiderült, késni fog a Volvo IPO-ja.Az autógyártó anyavállalata, a Geely ugyanis úgy döntött, kivárnak még a tőzsdei bevezetéssel. Az ok egészen egyszerű: aggódnak amiatt, hogy az egyre nagyobb méreteket öltő globális kereskedelmi háború végül negatív hatással lenne a részvénykibocsátásra is.A Geely hisz abban, hogy a piac végül 30 milliárd dollárra értékeli a Volvót, ugyanakkor aggódnak amiatt, hogy a befektetőknek végül azt kell látniuk, hogy esik a vállalat részvényeinek árfolyama a bevezetést követően.- jelentette ki Hakan Samuelsson, a Volvo vezére. Majd hozzátette, hogy éppen ezért az időzítésnek optimálisnak kell lennie. A vezér szerint a jelenlegi környezet viszont nem biztosítaná a részvények kellő felértékelődését a befektetők számára.A globális kereskedelmi háború fokozódása egyébként azért jelenthetne problémát a Volvo számára, mert Donald Trump amerikai elnök régóta azzal fenyegeti az autógyártókat, hogy magas importvámot vet majd ki azokra a szereplőkre, akik Európában és Kínában gyártanak, illetve onnan szállítják autóikat az Egyesült Államokba. A vesztesek között lenne a Volvo is, mert bár rendelkezik saját gyárral az USA-ban, ahol idén ősszel megkezdődik az S60-as modell gyártása, a legtöbb autóját még mindig máshol készíti, majd exportálja Amerikába. Ezért ha Trump tényleg beváltaná a fenyegetését, az a költségeik megugrásával járna, vagy a magasabb vámok, vagy pedig a gyártás áthelyezésével járó plusz kiadások miatt.