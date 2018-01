Az ország, ahol az eladott új autóknak már több mint a fele volt elektromos

Norvégiában 52 százalékra emelkedett a forgalomba helyezett új autókon belül a tisztán elektromos és a hibrid járművek részaránya tavaly a 2016-os 40 százalékról az OFV (Opplysningsradet for Veitrafikken AS) kimutatása szerint.Az országban 158 ezer új autót helyeztek forgalomba tavaly, 2,6 százalékkal többet, mint 2016-ban. A forgalomba helyezett autók száma tavaly volt a harmadik legmagasabb az ország történetében az 1985-ös 159 ezer és az 1986-os 167 ezer darab után.Zéró-emissziós új autóból 33 ezret helyeztek forgalomba 2017-ben, amely a teljes újautó-piac 20,9 százalékát adta a 2016-os 16 százalék után Norvégiában. A becslések szerint a zéró-emissziós járművek részaránya 2018-ban 25 százalékra emelkedik a forgalomba helyezett új autók között.Belsőégésű és elektromos motorral is rendelkező hibrid autót 49 ezret helyeztek forgalomba 2017-ben, így a teljes piac 31,3 százalékát adták. 2016-ban 29,2 százalék volt az arány.A dízelmotoros autók részaránya tavaly 23,1 százalékra csökkent a forgalomba helyezett járművek között a 2016-os 30,8 százalékról, míg öt évvel ezelőtt, 2012-ben ez az arány még 64 százalék volt.Az országban az autóeladásokat a VW Golf (minden hajtást figyelembe véve) vezette tavaly, a második helyen a BMW i3-as modellje, a harmadikon a Toyota Rav4 (hibrid és benzinhajtás együtt), míg a negyediken pedig a Tesla Model X tisztán elektromos modellje állt. A Tesla szedánja, a Model S a nyolcadik volt az eladási rangsorban, a Volkswagen Passat, a Mitsubishi Outlander és a Toyota Yaris után. A Top-10-es rangsort a Skoda Octavia és a Toyota C-HR zárta.