Az új Ford Focus mindenkire lő és nagyon jól céloz

Downsizing és dinamizmus egyszerre? Nem lehetetlen

Húsz év telt el azóta, hogy a Ford Escort utódjaként bemutatták Európában az első Focust. Az 1998-ban debütált típus azóta többször ment át generációváltáson, így a mostani már a modell negyedik változata. Az elődökhöz hasonlóan az új Focus is többféle kivitelben és különböző felszereltséggel áll a vásárlók rendelkezésére, amelyet Dél-Franciaországban, a Nizza fölötti hegyi utakon teszteltük. Annyit már előre elárulhatunk, hogy az elődjéhez képest valóban egy teljesen átalakított modellről van szó, amiben a vezetéstámogató megoldások rendkívül széles tárháza segíti a sofőrök biztonságos haladását.Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási normák miatti "downsizing" szellemében az új Focust kizárólag a benzines EcoBoost és a dízel EcoBlue motorokkal gyártják, melyek közül előbbi 1.0 és 1.5 literes háromhengeres, utóbbi 1.5 literes három- és 2.0 literes négyhengeres motorokkal készül. Újdonság továbbá, hogy a háromhengeres motoroknál itt alkalmazzák először a részleges hengerlekapcsolást, vagyis, ha az aktuális haladáshoz kisebb teljesítmény is elég, a három henger közül egy lekapcsol és a motor két hengerrel működik tovább.Az autó hatfokozatú manuális és nyolcfokozatú automata váltóval kapható, utóbbi érdekessége, hogy előválasztó kar helyett tekerőgombbal állíthatók a fokozatok. A kisebb motorok ellenére viszont a teljesítmény nem csökkent, a dízeleket 95 és 150 lóerő közötti teljesítménnyel gyártják, míg a benzineseknél 85-től 182 lóerőig terjed a skála, de a 85 és a 100 lóerős motorokkal szerelt változatot itthon egyelőre nem forgalmazzák. Ami feltűnik, hogy a benzines és a dízel motor mellett sem elektromos, sem hibrid változat nem készül egyelőre a Focusból, bár az ilyen irányú fejlesztések természetesen ennél a típusnál is zajlanak. Amíg azonban nincs meg a megfelelő vásárlói tömeg a gazdaságos értékesítéshez, addig nem indítják el a termelést, így az új Focus hibrid és elektromos változata leghamarabb 2020-ban kerülhet piacra.

A teszt során háromféle autót próbáltunk ki. Az első, egy 1.5 literes 120 lóerős manuális váltóval szerelt dízel Vignale volt, amivel a nizzai gyors eligazítást követően a környező hegyek felé vettük az irányt. A Vignale a Focus legmagasabb felszereltségű modellje, ahol egyértelműen a kényelem került a középpontba. Az előző generációhoz képest a merevebb karosszéria és a stabilabb csatlakozási pontok mellett az egyik legfontosabb újítás a kátyúfelismerő technológia bevezetése volt. A rendszer lényege, hogy érzékeli, amikor a kerék belezökken a kátyúba és úgy módosítja a futómű beállítását, hogy a kerék a lehető legkisebb mélységig mozogjon lefelé. Mivel a gumiabroncs nem mozdul túl mélyre, kisebb ütést kap, amikor nekiütköznek a kátyú túlsó élének. A hátsó futómű még gyorsabban reagál, hiszen az első felfüggesztéstől már azelőtt megkapja a jelet, hogy a hátsó kerék eljutna az úthibáig. Az autó kátyúfelismerése az opcióként rendelhető Folyamatos Lengéscsillapító Vezérlés egyik funkciója, ami 2 ezredmásodpercenként dolgozza fel a futóműből, a karosszériából, a kormányműből és fékrendszerből kapott jeleket, és ezek alapján úgy hangolja át a futóművet, hogy az autó a lehető legsimábban fusson.

A kényelemre tehát ebben a modellben egyáltalán nem lehet panasz. Bár a 120 lóerős teljesítmény nem mondható kevésnek, a dinamikusabb vezetési élményhez érdemes a háromféle üzemmód - normál, eco, sport - közül a sportot választani, aminek köszönhetően közvetlenebbé válik az autó és intenzívebben érezzük az útról érkező visszajelzéseket is. Ez a dízel viszont még így is inkább a hosszabb távú egyenletes autózásokhoz ajánlott, a szerpentineken jelentősen nagyobb élményt ad a másodikként kipróbált 182 lóerős, benzines Focus ST-Line.Az ST-Line 182 lóerős benzinmotorját manuális váltóval szerelték, itt azonban már az első kilométerek után érződött a feszesebb futómű, a közvetlenebb kormányzás. A Focus mindig is híres volt kiváló úttartásáról és ez ebben a modellben sincs másként, sőt számos újítás segíti a még stabilabb közlekedést. A szerpentineken felfelé haladva ez hamar be is bizonyosodott, ahol a kanyarok előtt nagyobb sebességről lassítva is tűélesen tartotta az íveket az autó, kigyorsításkor pedig folyamatosan érződött, hogy van még a motorban erőtartalék. Az ST-Line egyébként nemcsak formájában sportos, hanem a futóművét is egy centivel alacsonyabbra tervezték a mérnökök.Mivel a Focus a Fordnak a legszélesebb körben értékesített modellje, ezért a modellválasztékban is igyekeztek a lehető legtöbbféle felszereltséget kínálni a leendő vásárlók számára. A takarékos és a sportos vezetést kedvelők egyaránt találnak a saját stílusukhoz illő autót a, a, a, a, az, aés a novembertől elérhető, három centivel magasabb futóműmagasságúváltozat kínálatából.

Újítás a praktikusság jegyében

Biztonságtechnikai és vezetéstámogató rendszerek

A harmadik kipróbált Focus teljesítményében az előző kettő közti átmenetként egy benzines 150 lóerős Vignale volt, amihez viszont 8 fokozatú automata váltó tartozott. Jó hír az automata váltó kedvelőinek, hogy a dinamikus vezetési élmény ennél az autónál is ugyanúgy megvan, mint a manuális váltós társainál. Mindhárom modellre igaz volt viszont, hogy a turbó beindulásakor nő meg igazán a teljesítmény, vagyis 2000-es fordulat fölött kezd érezhetően gyorsulni az autó.Az egyes modelleknek a külseje több apró részletben is eltér egymástól. A különbségeket a hűtőrácson, a lökhárítón és a felnik mintáján kell keresni. A Vignale szögletesebb kipufogója és króm díszítései, az ST-Line sportosabb kinézetű lökhárítója egyaránt ide tartozik, de a beltérben felhasznált anyagok esetében is észrevehetők az apróbb különbségek.A Fordnál szerencsére nem álltak be abba az irányba, hogy a műszerfal csak akkor lehet modern, ha minden érintőképernyős. Ettől függetlenül ilyen megoldások is vannak, de ahol praktikusabbnak érezték a tervezők, ott gondolkodás nélkül meghagyták a manuális gombokat. Éppen ezért az autó funkcióinak kezelhetősége az újítások ellenére is átlátható maradt, az érintőképernyős navigáció mellett például a klíma vagy a hangerőszabályzó gombokat továbbra is manuálisan kell kezelni, ami egyértelműen egyszerűsíti a sofőrök életét.Az új Focus mindössze 1,8 centiméterrel lett hosszabb elődjénél, a tengelytáv 5,3 centiméteres növelésének, a csökkentett ülésvastagságnak és a műszerfal áttervezésének köszönhetően azonban mind az első, mind a hátsó ülés előtt 7-8 centivel nőtt a lábtér. Az ülés kialakításának eredményeként pedig akár a hátsó sorban is elfér három felnőtt, persze egy tengerparti nyaralásnak azért kényelmesebb, ha csak négyen vágunk neki. Az alapváltozat csomagtartójának mérete az előző generációhoz képest nem lett sokkal nagyobb (375 liter), a lehajtott hátsó ülésekkel viszont a korábbi 1150 liter helyett több, mint 1350 literre nőtt, ami már jelentős különbséget mutat. A 12 centivel hosszabb kombi változatba viszont felhajtott hátsó ülések mellett is 608 liternyi csomagot pakolhatunk be, ha pedig lehajtjuk azokat 1653 liternyi hely áll a rendelkezésünkre. Külön figyelmet érdemel a csomagtartó hátsó küszöb része, ami szinte teljesen egy szintben van a padlólemezzel, így a nagyobb csomagok bepakolásakor sem kell indokolatlanul nagyot emelni, bár meg kell jegyezni, hogy az ülések lehajtásakor nem lesz teljesen sík a padló. A kombi csomagtartója egyébként kettős padlólemezt kapott, amivel praktikusabban lehet pakolni és szükség esetén a variálható elemekkel kitámasztani a szállítandó tárgyakat.A Focus legújabb modelljébe számos extra került az elődhöz képest, amelyek közül többet mi is kipróbáltunk. A biztonsági és kényelmi funkciókat biztosító rendszer Ford Co-Pilot névre hallgat és 2-es szintű önvezető megoldásokat tartalmaz. Ilyen például az a sávtartó rendszer, amit úgy hirdet a cég, hogy az első olyan sávtartó, ami útburkolati jelek nélkül is működőképes. Ezzel kapcsolatban azért voltak fenntartásaink és mint kiderült nem is alaptalanul. Autópályán természetesen jól működött a rendszer, de a felfestés nélküli utakon mindössze másodpercekre aktiválódott a sávtartás, így mellékutakon továbbra is elengedhetetlen az ember általi irányítás.Nagyon látványos és hasznos viszont a kormány mögött elhelyezkedő Head up Display, aminek különösen a kanyargós hegyi utakon vettük hasznát. A rendszer lényege, hogy a kormány mögötti műszerfalból indításkor egy átlátszó plexi emelkedik ki, amin keresztül a motorház fölött látjuk például az aktuális sebességünket, a sebességkorlátozásokat és egyéb hasznos infókat anélkül, hogy akár egyetlen másodpercre is le kellene venni a szemünket az útról. Az út megvilágítását pedig adaptív fényszóró segíti, ami a kormány forgásán túl a kanyarív görbülete szerint világítja meg az utat.

Rendben, de mennyibe fog kerülni?

Szintén nagy segítség a városi használatnál az automata váltós változatokhoz kapható önparkoló rendszer, ami, ha 4 km/órás sebeségnél lassabban gurulunk és talál egy alkalmas - az autónál legalább 1,1 méterrel hosszabb - helyet magától beparkol, automatikusan kezelve a pedálokat és a kormányt. A rendszer egyébként a párhuzamos parkolás mellett merőleges parkolásra is képes.Ugyancsak a városi araszoláskor jön jól a sebességtartó automatika részeként működő radaros távolságtartás és az automatikus megállás/elindulás funkció. Ezekkel azonban még koránt sincs vége a védelmi funkciók listájának. Az úgynevezett Wrong Way Alert a térkép és az útjelző táblák figyelése mellett hangosan figyelmezteti a sofőrt, ha rossz irányba akar behajtani egy útra. A 180 fokos látószögű kamera pedig a keresztforgalom figyelésére szolgál, ami a vészjelzés mellett szükség esetén akár le is fékezi az autót, hogy elkerülje az esetleges ütközést. A Pre-Collision Assist az ütközés megelőzésében, az Evasive Steering Assist pedig a váratlanul felbukkanó akadályok elkerülésében segít, automatikusan pontosítva a hirtelen tett kormánymozdulatunkat. A biztonsági rendszer viszont baleset esetén sem hagyja cserben az utasokat, a Post-Collision Braking az ütközés után automatikusan lefékez, megelőzve a magatehetetlen jármű tovább ütközéseit.A rengeteg újdonság hallatán szinte mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mindez rendben van, de mégis mennyibe fog kerülni az autó. Az új Focus, a magasabb felszereltségi szinteken viszont ennél mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni. A személyes tapasztalatok alapján a legjobb vezetési élményt adó, míg a legmagasabb felszereltségűNoha a konkurenciához képest a Focus nem tűnik olcsónak, abban biztosak lehetnek a vásárlók, hogy a pénzükért egy olyan autót kapnak, ami sok tekintetben egy magasabb kategóriában is bőven megállná a helyét.